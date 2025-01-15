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Çalışanlarının Sesinden İsmini ve Departmanını Tahmin Eden Patron

Çalışanlarının Sesinden İsmini ve Departmanını Tahmin Eden Patron

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.01.2025 - 11:26

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Sosyal medya çağını geçtik. Artık içerik çağında yaşıyoruz. Börekçisinden kurumsal firmasına hep bir içerik üretmek ve bu içerikleriyle viral olma derdinde. Bunun yeni bir örneği dijital işler yapan bir firmadan geldi. Kamera karşısında geçen patron çalışanların sesinden departmanını, yaşını ve ismini tahmin etmeye çalıştı.

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Çalışanlar bu şekilde patrondan tahmin bekledi.

Çalışanlar bu şekilde patrondan tahmin bekledi.

İşte o video 📹

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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