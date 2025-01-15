Telefon Şarjı Kullanımı Nedeniyle Birbirine Giren İki Grup Polisten de Şikayetçi Oldu

Gün geçmiyor ki yeni bir tartışma, kavga haberi almayalım. Bu kez Bartın'da iki grup, telefon şarjı kullanımı nedeniyle birbirine girdi. Polis, iki grubu ayırmak için uzun uğraşlar verdi. Polise de saldıran grubun birbirine girdiği anlar kameraya yansıdı. İki gruptan biri, daha sonra polis hakkında da şikayette bulundu.