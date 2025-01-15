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Telefon Şarjı Kullanımı Nedeniyle Birbirine Giren İki Grup Polisten de Şikayetçi Oldu

Telefon Şarjı Kullanımı Nedeniyle Birbirine Giren İki Grup Polisten de Şikayetçi Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
15.01.2025 - 10:21

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Gün geçmiyor ki yeni bir tartışma, kavga haberi almayalım. Bu kez Bartın'da iki grup, telefon şarjı kullanımı nedeniyle birbirine girdi. Polis, iki grubu ayırmak için uzun uğraşlar verdi. Polise de saldıran grubun birbirine girdiği anlar kameraya yansıdı. İki gruptan biri, daha sonra polis hakkında da şikayette bulundu.

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Bartın'da iki grup, telefon şarjı kullanımı nedeniyle birbirine girdi. O anlar kameraya yansıdı.

Bartın'da iki grup, telefon şarjı kullanımı nedeniyle birbirine girdi. O anlar kameraya yansıdı.

Polis iki grubu ayırmak için uzun uğraşlar verdi. İki gruptan birinin, daha sonra polis ekiplerinden de şikayetçi olduğu öğrenildi.

Polis iki grubu ayırmak için uzun uğraşlar verdi. İki gruptan birinin, daha sonra polis ekiplerinden de şikayetçi olduğu öğrenildi.

O anlar...

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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