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İstanbul Arnavutköy’de Trafiğe At ile Çıkan Bir Adam Dikkat Çekti

İstanbul Arnavutköy’de Trafiğe At ile Çıkan Bir Adam Dikkat Çekti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
15.04.2024 - 11:54

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İstanbul Arnavutköy’de yaşanan olayda bir vatandaş trafiğe at ile çıkınca garipsendi ve o anlar sosyal medyada paylaşılmasıyla gündem oldu.

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Aracından telefonuyla o anları kayda alan kişi havaalanı yolunda olduklarını belirtti.

Aracından telefonuyla o anları kayda alan kişi havaalanı yolunda olduklarını belirtti.

Ve “Arkadaş atla devam edip kazaya sebebiyet verebilir.” dedi.

Ve “Arkadaş atla devam edip kazaya sebebiyet verebilir.” dedi.

İşte o anlar 👇

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Elif

Aynı karede hem at, hem uçak, hem otomobil.

Freeman

geçmişten geleceğe teknoloji belgeseli gibi

jamiryo jamiryo

sen de emniyet kemerini takmıyorsun?

Genesis Yinesis

tek beygir az yakar.