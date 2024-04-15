İstanbul Arnavutköy’de Trafiğe At ile Çıkan Bir Adam Dikkat Çekti

İstanbul Arnavutköy’de yaşanan olayda bir vatandaş trafiğe at ile çıkınca garipsendi ve o anlar sosyal medyada paylaşılmasıyla gündem oldu.
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Aracından telefonuyla o anları kayda alan kişi havaalanı yolunda olduklarını belirtti.
Ve “Arkadaş atla devam edip kazaya sebebiyet verebilir.” dedi.
İşte o anlar 👇
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Aynı karede hem at, hem uçak, hem otomobil.
geçmişten geleceğe teknoloji belgeseli gibi
sen de emniyet kemerini takmıyorsun?
tek beygir az yakar.