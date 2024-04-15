Üniversiteye Hazırlık İçin Matematik Öğreten Öğretmenin Gergin Anları Size de Çok Tanıdık Gelecek

Matematiğin Güler Yüzü adlı YouTube hesabından üniversiteye hazırlanan öğrenciler için matematik konularını öğreten Mustafa Güler, öğretim tarzıyla sık sık gündeme geliyor.
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Çünkü kendisini ifade edebilmek için bazen sinirine hakim olamıyor.
İzleyiciler de öğretmenin o anlarına ‘mental sağlığım’ gibi güldüren yeni başlıklar ekliyor.
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oluyor. 👇
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