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İskenderun’da Camiye Örümcek Adam Maskesiyle Giden Şahısa Polis Ekipleri Müdahale Etti

İskenderun’da Camiye Örümcek Adam Maskesiyle Giden Şahısa Polis Ekipleri Müdahale Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
10.04.2024 - 16:59

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşanan olayda bir vatandaş camiye örümcek adam maskesi takarak gitti. Ancak olaylar beklediği gibi gelişmedi.

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Çünkü örümcek adam maskesiyle camide vatandaşla birlikte hocayı dinleyen adamın yanına kısa süre sonra polis ekipleri geldi.

Çünkü örümcek adam maskesiyle camide vatandaşla birlikte hocayı dinleyen adamın yanına kısa süre sonra polis ekipleri geldi.

Ve o anlara müdahale ederek adamı camiden çıkardı.

Ve o anlara müdahale ederek adamı camiden çıkardı.

İşte yaşananlar.👇

Tepkiler ise bu şekilde oldu. Kimileri sorun görmezken kimileri de saygısızlık olduğunu dile getirdi.👇

Tepkiler ise bu şekilde oldu. Kimileri sorun görmezken kimileri de saygısızlık olduğunu dile getirdi.👇
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