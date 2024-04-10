İskenderun’da Camiye Örümcek Adam Maskesiyle Giden Şahısa Polis Ekipleri Müdahale Etti

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşanan olayda bir vatandaş camiye örümcek adam maskesi takarak gitti. Ancak olaylar beklediği gibi gelişmedi.
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Çünkü örümcek adam maskesiyle camide vatandaşla birlikte hocayı dinleyen adamın yanına kısa süre sonra polis ekipleri geldi.
Ve o anlara müdahale ederek adamı camiden çıkardı.
İşte yaşananlar.👇
Tepkiler ise bu şekilde oldu. Kimileri sorun görmezken kimileri de saygısızlık olduğunu dile getirdi.👇
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