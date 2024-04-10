Avustralya’da Kaçan Bir Yarış Atı Sahibi Gelene Kadar Tren Peronuna Sığındı

TikTok’un Meşhur Akımını Özgünleştiren İçerik Üreticisine Beğeniler Yağdı: “Kobra Murat mı Sarı Tutku mu?”

Metroda Bir Kadını Taciz Ettiği İddia Edilen Adam “Hastayım” Diyerek Suçunu Bastırmak İstedi

İskenderun’da Camiye Örümcek Adam Maskesiyle Giden Şahısa Polis Ekipleri Müdahale Etti

Kanalının Çalındığını Duyurmuştu: Ruhi Çenet Kanalını Nasıl Çaldırdığını Bir Video ile Anlattı