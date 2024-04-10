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Avustralya’da Kaçan Bir Yarış Atı Sahibi Gelene Kadar Tren Peronuna Sığındı

Avustralya’da Kaçan Bir Yarış Atı Sahibi Gelene Kadar Tren Peronuna Sığındı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
10.04.2024 - 18:05

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Avustralya’nın New South Wales eyaletinde 5 Nisan’da yaşanan olayda nasıl kaçtığı bilinmeyen bir yarış atı, başıboş gezdiği anlarla halka panik yaşattı.

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Sağanak yağmurdan kaçabilmek için tren istasyonuna sığınan at bir süre orada vakit geçirdi.

Sağanak yağmurdan kaçabilmek için tren istasyonuna sığınan at bir süre orada vakit geçirdi.

Sahibi de atını bulabilmek için kayıp ihbarında bulunmuştu ve kısa süre sonra gelip aldı.

Sahibi de atını bulabilmek için kayıp ihbarında bulunmuştu ve kısa süre sonra gelip aldı.

İşte o anlar 👇

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İnanç Yıldırım

Burada kaçsa çoktan sucuk olmuştu

Mehmet Ali Usul

at aksıyor, belli ki sakat . Eve yürüyemeyeceği için metroyla gitmek istemiş. Ne var bunda