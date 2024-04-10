Avustralya’da Kaçan Bir Yarış Atı Sahibi Gelene Kadar Tren Peronuna Sığındı

Avustralya’nın New South Wales eyaletinde 5 Nisan’da yaşanan olayda nasıl kaçtığı bilinmeyen bir yarış atı, başıboş gezdiği anlarla halka panik yaşattı.
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Sağanak yağmurdan kaçabilmek için tren istasyonuna sığınan at bir süre orada vakit geçirdi.
Sahibi de atını bulabilmek için kayıp ihbarında bulunmuştu ve kısa süre sonra gelip aldı.
İşte o anlar 👇
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Burada kaçsa çoktan sucuk olmuştu
at aksıyor, belli ki sakat . Eve yürüyemeyeceği için metroyla gitmek istemiş. Ne var bunda