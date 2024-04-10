TikTok’un Meşhur Akımını Özgünleştiren İçerik Üreticisine Beğeniler Yağdı: “Kobra Murat mı Sarı Tutku mu?”

Son zamanlarda TikTok’un meşhur akımlarından biri olan ‘tarafını seç’ akımına günden güne katılım artıyor. Bunlardan biri de @alikostekci adlı içerik üreticisi oldu.
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Genç adam akıma meşhur arabesk ve oyun havası sanatçılarıyla katılmaya karar vermişti.
İşin içine bir de akımın asıl sahiplerinden Fransızların aksanını da eklemesiyle video oldukça başarılı olmuştu.
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Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇
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