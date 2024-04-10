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TikTok’un Meşhur Akımını Özgünleştiren İçerik Üreticisine Beğeniler Yağdı: “Kobra Murat mı Sarı Tutku mu?”

TikTok’un Meşhur Akımını Özgünleştiren İçerik Üreticisine Beğeniler Yağdı: “Kobra Murat mı Sarı Tutku mu?”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
10.04.2024 - 17:36

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Son zamanlarda TikTok’un meşhur akımlarından biri olan ‘tarafını seç’ akımına günden güne katılım artıyor. Bunlardan biri de @alikostekci adlı içerik üreticisi oldu.

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Genç adam akıma meşhur arabesk ve oyun havası sanatçılarıyla katılmaya karar vermişti.

Genç adam akıma meşhur arabesk ve oyun havası sanatçılarıyla katılmaya karar vermişti.

İşin içine bir de akımın asıl sahiplerinden Fransızların aksanını da eklemesiyle video oldukça başarılı olmuştu.

İşin içine bir de akımın asıl sahiplerinden Fransızların aksanını da eklemesiyle video oldukça başarılı olmuştu.

İşte detaylar 👇

Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇

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İçeriğin Devamı Aşağıda

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