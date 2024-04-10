Şeker Toplamak İçin Kapıya Gelen Çocuklara Toz Şeker Vererek Beyinlerini Yakan Genç

@ardaozden_ kullanıcı adıyla TikTok hesabından paylaşımlar yapan gencin, bayram için paylaştığı videosu viral oldu. Genç adam şeker toplamak için gelen kız çocuklarına beklemedikleri bir sürpriz yaptı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Genç adamın kızlara ne istiyorsunuz diye sorması üzerine tatlı kızlar şeker yanıtını verdi.
Genç adam önce “Ama ben o çantaya sığmam ki.” dedi ancak şakası bununla bitmedi. Ardından ise çocuklara toz şeker ikram etti.
Neye uğradığını şaşıran kızlar ise cevap dahi veremeden şaşkınlıkla bakakaldı.
İşte detaylar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın