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Şeker Toplamak İçin Kapıya Gelen Çocuklara Toz Şeker Vererek Beyinlerini Yakan Genç

Şeker Toplamak İçin Kapıya Gelen Çocuklara Toz Şeker Vererek Beyinlerini Yakan Genç

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
10.04.2024 - 15:13

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@ardaozden_ kullanıcı adıyla TikTok hesabından paylaşımlar yapan gencin, bayram için paylaştığı videosu viral oldu. Genç adam şeker toplamak için gelen kız çocuklarına beklemedikleri bir sürpriz yaptı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Genç adamın kızlara ne istiyorsunuz diye sorması üzerine tatlı kızlar şeker yanıtını verdi.

Genç adamın kızlara ne istiyorsunuz diye sorması üzerine tatlı kızlar şeker yanıtını verdi.

Genç adam önce “Ama ben o çantaya sığmam ki.” dedi ancak şakası bununla bitmedi. Ardından ise çocuklara toz şeker ikram etti.

Genç adam önce “Ama ben o çantaya sığmam ki.” dedi ancak şakası bununla bitmedi. Ardından ise çocuklara toz şeker ikram etti.

Neye uğradığını şaşıran kızlar ise cevap dahi veremeden şaşkınlıkla bakakaldı.

Neye uğradığını şaşıran kızlar ise cevap dahi veremeden şaşkınlıkla bakakaldı.

İşte detaylar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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