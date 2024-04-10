Ailesiyle 8 Ay Süren Hasreti Sürpriz Yaparak Sonlandıran Genç Kadın Herkesi Gözyaşlarına Boğdu

@betulynpzr adlı TikTok kullanıcısı, ailesine yaptığı sürprizi paylaşmasıyla beğeni yağmuruna tutuldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Genç kadın sürprizini “8 ay sonra Avustralya’dan gelip aileme sürpriz yaptığım o akşam” notuyla paylaştı.
Ailecek fotoğraf çekildiği esnada kadraja dahil olan genç kadını gören tüm aile fertlerinin sevinci gözlerinden okunuyordu.
Tüm duyguları adeta bir arada yaşayan tatlı aile gözyaşlarını da tutamadı.
İşte detaylar 👇
İzleyicilerin tepkisi ise bu şekilde oldu. 👇
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