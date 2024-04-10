Ailesiyle 8 Ay Süren Hasreti Sürpriz Yaparak Sonlandıran Genç Kadın Herkesi Gözyaşlarına Boğdu

Sosyal Medyada Güç Denemeleri Yapan Bir Kullanıcı Kelepçelerin Nasıl Kırılabileceğini Gösterdi

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Metin Şentürk'e Kendisinden Daha Çok Benzeyen Adamın Yaptığı Taklit Güldürdü