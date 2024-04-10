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Mehir Olarak Ne İstersin Sorusuna Yalı Diyerek Cevap Veren Kadınlar İzleyicilerden Tepki Aldı

Mehir Olarak Ne İstersin Sorusuna Yalı Diyerek Cevap Veren Kadınlar İzleyicilerden Tepki Aldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
10.04.2024 - 12:37

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Bir kadın arkadaş grubu, bir araya geldiklerinde mehir olarak ne istediklerini birbilerine sordu ve yanıtları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ancak video, paylaşılmasıyla birlikte izleyicilerin sert eleştirilerinin hedefi oldu. İnsanlar evliliğin maddiyat üzerine kurulması durumuna isyan etti.

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Tepkinin sebebi mehir olarak yalı, yat, kilo kadar altın ve Bitcoin istemeleriydi.

Tepkinin sebebi mehir olarak yalı, yat, kilo kadar altın ve Bitcoin istemeleriydi.

İçlerinden bir kadının cevabı ise “Gönlünden ne koparsa, Mercedes falan olabilir.” şeklindeydi.

İçlerinden bir kadının cevabı ise “Gönlünden ne koparsa, Mercedes falan olabilir.” şeklindeydi.

İşte detaylar 👇

Gelen tepkiler ise bu yönde oldu. 👇

Gelen tepkiler ise bu yönde oldu. 👇
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