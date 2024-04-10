Mehir Olarak Ne İstersin Sorusuna Yalı Diyerek Cevap Veren Kadınlar İzleyicilerden Tepki Aldı

Bir kadın arkadaş grubu, bir araya geldiklerinde mehir olarak ne istediklerini birbilerine sordu ve yanıtları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ancak video, paylaşılmasıyla birlikte izleyicilerin sert eleştirilerinin hedefi oldu. İnsanlar evliliğin maddiyat üzerine kurulması durumuna isyan etti.