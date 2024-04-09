Navigasyon Sebebiyle Dar Yola Giren Tır Şoförü Ustalığını Konuşturarak Kendine Hayran Bıraktı

Yurt dışında yaşanan olayda navigasyon sebebiyle aslında girmemesi gereken bir sokağa giren tır şoförü, öylesine rahat ve profesyoneldi ki izleyenler tebrik yorumları atmadan edemedi. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Girdiği yoldan sağa dönmesi gereken tır şoförünün park halindeki araçlara zarar vermeden bunu başarması gerekiyordu.
Ve bu da ancak ustalık ve beraberinde de sakinliğin korunmasıyla olabilirdi. Tır şoförü de tüm ustalığını konuşturdu ve dönüşü yaptı.
İşte o anlar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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