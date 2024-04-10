Bir Dalgıcın Sırtına Yapışan Ahtapotla İmtihanı Stres Seviyenizi Arttıracak

Bir dalgıcın sırtına yapışan ahtapotu kendinden ayırmak için gösterdiği çaba sosyal medyada gündem oldu. Ancak dalgıç ne yaparsa yapsın ahtapottan ayrılamadı.
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Dalgıcın üzerinde dalış kıyafetleri olduğu için ahtapotun vücuduna verebileceği zarar en aza inmişti.
Ancak yine de onu sırtından ayırması gerekiyordu. Ahtapotu kollarından tutarak çekse de, ahtapot bana mısın demedi.
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Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇
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