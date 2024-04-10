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Bir Dalgıcın Sırtına Yapışan Ahtapotla İmtihanı Stres Seviyenizi Arttıracak

Bir Dalgıcın Sırtına Yapışan Ahtapotla İmtihanı Stres Seviyenizi Arttıracak

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
10.04.2024 - 11:07

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Bir dalgıcın sırtına yapışan ahtapotu kendinden ayırmak için gösterdiği çaba sosyal medyada gündem oldu. Ancak dalgıç ne yaparsa yapsın ahtapottan ayrılamadı.

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Dalgıcın üzerinde dalış kıyafetleri olduğu için ahtapotun vücuduna verebileceği zarar en aza inmişti.

Dalgıcın üzerinde dalış kıyafetleri olduğu için ahtapotun vücuduna verebileceği zarar en aza inmişti.

Ancak yine de onu sırtından ayırması gerekiyordu. Ahtapotu kollarından tutarak çekse de, ahtapot bana mısın demedi.

Ancak yine de onu sırtından ayırması gerekiyordu. Ahtapotu kollarından tutarak çekse de, ahtapot bana mısın demedi.

İşte detaylar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇
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