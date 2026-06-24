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İsrail’in Orta Doğu’daki Saldırganlığının Maliyeti 205 Milyar Dolar

İsrail’in Orta Doğu’daki Saldırganlığının Maliyeti 205 Milyar Dolar

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.06.2026 - 23:47
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İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Orta Doğu’daki saldırganlığını sürdürüyor. Gazze’de binlerce kişiyi katleden İsrail, Lübnan, Suriye ve İran cephelerinde de saldırılarını sürdürüyor.

Yayımlanan bir rapora göre, Orta Doğu’da süren bu saldırganlığın maliyeti toplam 205 milyar dolar.

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Times of Israel’de Nir Goldberg imzasıyla yayımlanan bir raporda, Orta Doğu’daki İsrail saldırganlığının maliyeti ortaya çıktı.

Times of Israel’de Nir Goldberg imzasıyla yayımlanan bir raporda, Orta Doğu’daki İsrail saldırganlığının maliyeti ortaya çıktı.

Raporda, İsrail Merkez Bankası verilerine dayanılarak çatışmaların İsrail hükümetine doğrudan maliyetinin 405 milyar şekeli aştığı ifade edildi.

Bu tutarın yaklaşık 243 milyar şekelinin savunma harcamalarından, 33 milyar şekelinin tazminat ödemelerinden, 57 milyar şekelinin çeşitli sivil harcamalardan ve 19 milyar şekelinin artan kamu borcuna ilişkin faiz giderlerinden oluştuğu kaydedildi.

Raporda, ABD'nin İsrail'e sağladığı silah, mühimmat ve askeri teçhizat desteğinin değerinin yaklaşık 26 milyar dolar olduğu belirtildi.

Çatışmaların ekonomik etkilerinin yalnızca kamu harcamalarıyla sınırlı olmadığına dikkat çekilen raporda, Ekim 2023 ile 2025 sonu arasında İsrail ekonomisindeki üretim kaybının yaklaşık 177 milyar şekele ulaştığı, 2026 yılında yaşanan gelişmelerle birlikte bu rakamın 200 milyar şekeli aşabileceği değerlendirildi.

Rapora göre, hükümet harcamaları, ABD yardımları ve üretim kayıpları birlikte hesaplandığında çatışmaların toplam ekonomik maliyeti yaklaşık 700 milyar şekele ulaşıyor.

Söz konusu hesaplamaya, devlet tarafından karşılanmayan bireysel zararlar ve özel sektörün tüm kayıplarının dahil edilmediği belirtilen raporda, çatışmaların sürmesi halinde ekonomik yükün daha da artabileceği ifade edildi.

Raporda ayrıca, artan kamu harcamalarının vergi artışlarını beraberinde getirdiği, hayat pahalılığını yükselttiği ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğu kaydedildi.

Değerlendirmede, 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmaların ekonomik açıdan İsrail tarihinin en maliyetli askeri sürecini oluşturduğu ve etkilerinin uzun yıllar devam edebileceği belirtildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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