Sert Düşüş Yaşayan Altın İçin Para Piyasaları Uzmanından Kritik Uyarı

ABD ile İran arasındaki gerilime rağmen altının güçlü bir yükseliş sergileyemediğini belirten Sarı, bunun temel nedeninin yatırımcı davranışları olduğunu söyledi. Sarı, “Piyasa aslında altındaki beklentileri Ocak ayına kadar fiyatlamıştı. Yatırımcı bu dönemde Nasdaq, S&P ve bizim borsamız gibi daha çok getirisi yüksek olabilecek riskli varlıkları tercih etti” diye konuştu.

Büyük yatırım fonlarının da altındaki pozisyonlarını azaltmaya başladığını belirten uzman isim, “Ocak sonundan itibaren büyük fonlarda satışların geldiğini görüyoruz. Altın bu tabloda ne yazık ki kaybeden oldu ve şu an fonlar tarafından da satılıyor” değerlendirmesinde bulundu.