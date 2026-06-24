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Sert Düşüş Yaşayan Altın İçin Para Piyasaları Uzmanından Kritik Uyarı

Sert Düşüş Yaşayan Altın İçin Para Piyasaları Uzmanından Kritik Uyarı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.06.2026 - 22:41
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Altın fiyatları son aylardaki en sert düşüşü bugün yaşadı. Altının ons fiyatı 4 bin doların altına inerken, Türkiye’de de gram altın aylar sonra 6 bin lira seviyesinden geriledi.

Altın yatırımcısı bugün yaşanan sert düşüşle şoke olurken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı’dan uzun vadeli altın yatırımları için önemli bir uyarı geldi.

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Geçtiğimiz yılın getiri şampiyonu olan altın, bu aralar yatırımcısını üzüyor.

Geçtiğimiz yılın getiri şampiyonu olan altın, bu aralar yatırımcısını üzüyor.

Altın fiyatlarında bugün yaşanan sert düşüş sonrasında Türkiye’de gram altın fiyatı da 5 bin 900 lira seviyelerine geriledi.

A Haber’de açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, yaşanan düşüşün toplama fırsatı olduğunu iddia etti.

“Altın uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Kısa vadeli bu düşüşlerde panik alımı ya da satışı yapanlar piyasayı biraz karıştırmış oldu ancak altın her zaman uzun vadede değerlidir. Şu an tam biriktirme dönemi. Gram altında gördüğümüz o yüksek işçilik farkları şu an yok. Kademeli de olsa portföylere altın ekleme zamanı çünkü fiziki talepten kaynaklanan işçilik farkı şu an minimize olmuş durumda.”

Altına yatırım yapan büyük fonlar zarar yazıyor.

Altına yatırım yapan büyük fonlar zarar yazıyor.

ABD ile İran arasındaki gerilime rağmen altının güçlü bir yükseliş sergileyemediğini belirten Sarı, bunun temel nedeninin yatırımcı davranışları olduğunu söyledi. Sarı, “Piyasa aslında altındaki beklentileri Ocak ayına kadar fiyatlamıştı. Yatırımcı bu dönemde Nasdaq, S&P ve bizim borsamız gibi daha çok getirisi yüksek olabilecek riskli varlıkları tercih etti” diye konuştu.

Büyük yatırım fonlarının da altındaki pozisyonlarını azaltmaya başladığını belirten uzman isim, “Ocak sonundan itibaren büyük fonlarda satışların geldiğini görüyoruz. Altın bu tabloda ne yazık ki kaybeden oldu ve şu an fonlar tarafından da satılıyor” değerlendirmesinde bulundu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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