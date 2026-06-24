Sert Düşüş Yaşayan Altın İçin Para Piyasaları Uzmanından Kritik Uyarı
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Altın fiyatları son aylardaki en sert düşüşü bugün yaşadı. Altının ons fiyatı 4 bin doların altına inerken, Türkiye’de de gram altın aylar sonra 6 bin lira seviyesinden geriledi.
Altın yatırımcısı bugün yaşanan sert düşüşle şoke olurken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı’dan uzun vadeli altın yatırımları için önemli bir uyarı geldi.
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Geçtiğimiz yılın getiri şampiyonu olan altın, bu aralar yatırımcısını üzüyor.
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Altına yatırım yapan büyük fonlar zarar yazıyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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