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İsrail'in Gazze'de Yarattığı Yıkımın Bilançosu Uydu Fotoğrafları ile Gözler Önüne Serildi

İsrail'in Gazze'de Yarattığı Yıkımın Bilançosu Uydu Fotoğrafları ile Gözler Önüne Serildi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.05.2025 - 19:28

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İsrail ve Gazze arasındaki gerilim, 2023 yılının Ekim ayından beri sürüyor. Tüm dünyanın gözleri bu savaşta ve dünyanın dört bir yanında insanlar Filistin'e destek için eylemler düzenleniyor. İki ülke arasında bir süre ateşkes ilan edilse de İsrail kısa sürede ateşkesi bozdu. 

İsrail'in Gazze üzerinde yarattığı yıkım uydu fotoğrafları ile karşılaştırdı. Görüntüler acı bilançoyu bir kez daha gözler önüne serdi.

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ABD'nin arabuluculuk süreci sonucunda İsrail ve Hamas arasında bir ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

ABD'nin arabuluculuk süreci sonucunda İsrail ve Hamas arasında bir ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Ancak, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta başlayan bu ateşkesi 18 Mart sabahında sonlandırdı ve Gazze'ye yönelik yoğun saldırılarını sürdürdü. İsrail, ateşkesten 5 dakika önce de hava saldırısı gerçekleştirmiş, serbest bırakılacak esirlerin listesini almadan ateşkesin başlamayacağını ilan etmişti. Hamas tarafından serbest bırakılacak olan üç İsrailli rehinenin isimleri açıklandıktan sonra, Gazze'deki ateşkes süreci başlamıştı. Fakat bu ateşkes uzun sürmedi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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