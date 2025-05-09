İsrail'in Gazze'de Yarattığı Yıkımın Bilançosu Uydu Fotoğrafları ile Gözler Önüne Serildi

İsrail ve Gazze arasındaki gerilim, 2023 yılının Ekim ayından beri sürüyor. Tüm dünyanın gözleri bu savaşta ve dünyanın dört bir yanında insanlar Filistin'e destek için eylemler düzenleniyor. İki ülke arasında bir süre ateşkes ilan edilse de İsrail kısa sürede ateşkesi bozdu.
İsrail'in Gazze üzerinde yarattığı yıkım uydu fotoğrafları ile karşılaştırdı. Görüntüler acı bilançoyu bir kez daha gözler önüne serdi.
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ABD'nin arabuluculuk süreci sonucunda İsrail ve Hamas arasında bir ateşkes anlaşması imzalanmıştı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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