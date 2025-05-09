İsrail'in Gazze'de Yarattığı Yıkımın Bilançosu Uydu Fotoğrafları ile Gözler Önüne Serildi

İsrail ve Gazze arasındaki gerilim, 2023 yılının Ekim ayından beri sürüyor. Tüm dünyanın gözleri bu savaşta ve dünyanın dört bir yanında insanlar Filistin'e destek için eylemler düzenleniyor. İki ülke arasında bir süre ateşkes ilan edilse de İsrail kısa sürede ateşkesi bozdu.

İsrail'in Gazze üzerinde yarattığı yıkım uydu fotoğrafları ile karşılaştırdı. Görüntüler acı bilançoyu bir kez daha gözler önüne serdi.