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İsrail Askerine Moral Ziyareti Yapan Quentin Tarantino'ya Ayaklı Protesto! Restorandan Kaçmak Zorunda Kaldı

İsrail Askerine Moral Ziyareti Yapan Quentin Tarantino'ya Ayaklı Protesto! Restorandan Kaçmak Zorunda Kaldı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.06.2024 - 16:28

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Yönetmen Quentin Tarantino'nun İsrail askerine destek için askeri üsse yaptığı ziyaret büyük tepki çekti. Tepkiler üzerine restorandan ayrılan Tarantino'ya ayaklarını gösteren Filistin destekçileri 'Filistine özgürlük' sloganı attı.

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Filmlerinde sıklıkla ayak teması işleyen yönetmen Quentin Tarantino'nun Lübnan sınırında bulunan İsrail askeri üssüne ziyarette bulunarak desteğini açıklaması Filistin destekçilerinin tepkisini çekti.

Filmlerinde sıklıkla ayak teması işleyen yönetmen Quentin Tarantino'nun Lübnan sınırında bulunan İsrail askeri üssüne ziyarette bulunarak desteğini açıklaması Filistin destekçilerinin tepkisini çekti.

Tarantino'yu bir restoranda gören Filistin destekçileri 'Filistin'e özgürlük' sloganları attı. Sloganlardan rahatsız olan Tarantino koruma eşliğinde aracına binerek mekandan ayrıldı.

Tarantino'yu bir restoranda gören Filistin destekçileri 'Filistin'e özgürlük' sloganları attı. Sloganlardan rahatsız olan Tarantino koruma eşliğinde aracına binerek mekandan ayrıldı.

Tarantino'nun araca binmesi esnasında Filistin destekçilerinin ayaklarını çama koyması ise dikkat çekti. İşte o anlar;

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