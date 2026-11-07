article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Hindistan'da 200 Binden Fazla Kişinin Başvurduğu Uyku Yarışmasının Birincisi Servet Kazandı

Hindistan'da 200 Binden Fazla Kişinin Başvurduğu Uyku Yarışmasının Birincisi Servet Kazandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
07.11.2026 - 21:42
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Hindistan'da düzenlenen bir yarışmada katılımcılar 60 gün boyunca ne kadar iyi uyuduklarıyla yarıştı. Wakefit adlı şirketin programına 200 binden fazla kişi başvururken yalnızca 10 kişi kabul edildi. Yarışmacılar uyku kalitelerini takip cihazlarıyla ölçtürmenin yanı sıra haftalık görevlerde de sınandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başvuranların yalnızca 10'u kabul edildi.

Başvuranların yalnızca 10'u kabul edildi.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin sayısı 200 bini aştı ve değerlendirmeler sonucunda yalnızca 10 kişi programa girdi. Katılımcılardan 60 gün boyunca düzenli bir uyku rutini oluşturmaları, yeterli süre dinlenmeleri ve uyku kalitelerini takip cihazlarıyla ölçmeleri istendi. 2019'da başlatılan uyku stajı programına bugüne kadar milyonlarca başvuru yapıldığı bildirildi.

Yalnızca uyumak yeterli olmadı.

Yalnızca uyumak yeterli olmadı.

Yarışmacıların performansı günlük uyku puanları üzerinden değerlendirildi. Ancak birinciliğe ulaşmak için kaliteli uyku düzenini korumanın yanı sıra haftalık görevlerde de başarılı olmak gerekiyordu. Katılımcılar Uyku Sineması adlı etapta popüler film sahnelerini uyku temasıyla yeniden canlandırdı.

Konuşmalara gizlice yastık ve battaniye girdi.

Konuşmalara gizlice yastık ve battaniye girdi.

Uyku Bingosu görevinde kendi uyku alışkanlıklarını analiz eden yarışmacılar, Gizli Uyku Operasyonu görevinde ise günlük konuşmalarına karşısındaki kişiye fark ettirmeden yastık ve battaniye kelimelerini yerleştirmeye çalıştı. Haftalık görevler, uyku puanlarının yanında genel sıralamayı belirleyen bir diğer ölçüt oldu.

Finalde dört kişi ideal yatak odasını kurdu.

Finalde dört kişi ideal yatak odasını kurdu.

Yaklaşık iki ay süren programın ardından dört yarışmacı Big Bedd adı verilen finale yükseldi. Finalde katılımcılardan hafızalarında tuttukları örnek bir yatak odasını yeniden oluşturmaları ve ideal uyku ortamını hazırlamaları istendi. Uyku performansları takip cihazlarıyla ölçüldü ve Jiniya Chatterjee birinci ilan edildi. Chatterjee, 960 bin Hindistan rupisi tutarındaki, yaklaşık 512 bin TL, para ödülünün yanında şirket tarafından karşılanacak bir tatil kazandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın