Hindistan'da 200 Binden Fazla Kişinin Başvurduğu Uyku Yarışmasının Birincisi Servet Kazandı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Hindistan'da düzenlenen bir yarışmada katılımcılar 60 gün boyunca ne kadar iyi uyuduklarıyla yarıştı. Wakefit adlı şirketin programına 200 binden fazla kişi başvururken yalnızca 10 kişi kabul edildi. Yarışmacılar uyku kalitelerini takip cihazlarıyla ölçtürmenin yanı sıra haftalık görevlerde de sınandı.
Başvuranların yalnızca 10'u kabul edildi.
Yalnızca uyumak yeterli olmadı.
Konuşmalara gizlice yastık ve battaniye girdi.
Finalde dört kişi ideal yatak odasını kurdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın