Hindistan'da 200 Binden Fazla Kişinin Başvurduğu Uyku Yarışmasının Birincisi Servet Kazandı

Yaklaşık iki ay süren programın ardından dört yarışmacı Big Bedd adı verilen finale yükseldi. Finalde katılımcılardan hafızalarında tuttukları örnek bir yatak odasını yeniden oluşturmaları ve ideal uyku ortamını hazırlamaları istendi. Uyku performansları takip cihazlarıyla ölçüldü ve Jiniya Chatterjee birinci ilan edildi. Chatterjee, 960 bin Hindistan rupisi tutarındaki, yaklaşık 512 bin TL, para ödülünün yanında şirket tarafından karşılanacak bir tatil kazandı.