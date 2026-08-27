İsmail Küçükkaya'nın Yeni Adresinden Uzak Şehir'in Yayın Tarihine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
27 Ağustos Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Uzak Şehir dizisinin 3. sezon yayın tarihi belli oldu.
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Özgü Namal'ın yeni dizisinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Güller ve Günahlar dizisine bir oyuncu daha dahil oldu.
TV100'de yalnızca 11 gün çalışan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli olmuştu.
Hamal dizisinin yayın tarihi merak ediliyordu.
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Çirkin dizisinin ikinci sezon hazırlıkları başladı.
Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin kadrosu neredeyse tamamen yenilendi.
Dizilerden erteleme haberi gelirken TRT'de aksi bir durum yaşandı.
Kızılcık Şerbeti'nin kadrosu neredeyse tamamen değişmişti.
Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in diziden ayrıldığı açıklanmıştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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