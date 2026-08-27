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İsmail Küçükkaya'nın Yeni Adresinden Uzak Şehir'in Yayın Tarihine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

İsmail Küçükkaya'nın Yeni Adresinden Uzak Şehir'in Yayın Tarihine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.08.2026 - 18:10
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

27 Ağustos Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Uzak Şehir dizisinin 3. sezon yayın tarihi belli oldu.

Uzak Şehir dizisinin 3. sezon yayın tarihi belli oldu.

Alya'nın Budapeşte'ye gitmesinin ardından yaşananları izleyeceğimiz Uzak Şehir'in yeni sezon tanıtımında yayın tarihi de yer aldı.

Detaylar:

Özgü Namal'ın yeni dizisinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Özgü Namal'ın yeni dizisinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Dizinin yönetmeni bir anlaşmazlık sebebiyle diziden ayrıldığını açıkladı. Anlaşmazlığın nedeni ise bilinmiyor.

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Güller ve Günahlar dizisine bir oyuncu daha dahil oldu.

Güller ve Günahlar dizisine bir oyuncu daha dahil oldu.

Son olarak Kıskanmak dizisinde rol alan ünlü bir isim Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar'ın 2. sezonu öncesi kadroya katıldı.

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TV100'de yalnızca 11 gün çalışan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli olmuştu.

TV100'de yalnızca 11 gün çalışan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli olmuştu.

Kendi hesabından paylaşım yapan İsmail Küçükkaya, yeni kanalında programının ne zaman başlayacağını açıkladı.

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Hamal dizisinin yayın tarihi merak ediliyordu.

Hamal dizisinin yayın tarihi merak ediliyordu.

Atv'de yayınlanacak dizide Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'i buluşturmasının ardından sezonun en çok konuşulan yapımlarından olmuştu. Dizinin yayın tarihi belli oldu.

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Çirkin dizisinin ikinci sezon hazırlıkları başladı.

Çirkin dizisinin ikinci sezon hazırlıkları başladı.

Star TV'nin sevilen ve erken sezon finali yaparak herkesi şaşırtan Çirkin dizisinin kadrosuna ünlü bir isim katıldı.

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Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin kadrosu neredeyse tamamen yenilendi.

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin kadrosu neredeyse tamamen yenilendi.

4. sezonuyla izleyici karşısına çıkacak olan diziye 9 isim dahil olmuştu. 10. isim ise eski Survivor şampiyonu oldu.

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Dizilerden erteleme haberi gelirken TRT'de aksi bir durum yaşandı.

Dizilerden erteleme haberi gelirken TRT'de aksi bir durum yaşandı.

7. sezonuyla ekrana gelecek Gönül Dağı dizisinin yeni sezon tarihi öne çekildi. Dizinin yeni yayın tarihi açıklandı.

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Kızılcık Şerbeti'nin kadrosu neredeyse tamamen değişmişti.

Kızılcık Şerbeti'nin kadrosu neredeyse tamamen değişmişti.

Her sezon afiş çekimi yapan dizinin yeni sezonunda afişte hangi isimlerin yer alacağı merak ediliyordu. Sonunda afişte yer alacak 9 isim belli oldu.

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in diziden ayrıldığı açıklanmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in diziden ayrıldığı açıklanmıştı.

Ünlü oyuncunun diziden nasıl ayrıldığı ise merak ediliyordu. Ünlü oyuncunun dizideki sonu belli oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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