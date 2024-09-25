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İş Günü Vlogu Çeken Genç Kadın Ofise Gidince Şoka Uğradı: "Maaşımı Ödeyemiyorlarmış, Beni Kovmuşlar"

İş Günü Vlogu Çeken Genç Kadın Ofise Gidince Şoka Uğradı: "Maaşımı Ödeyemiyorlarmış, Beni Kovmuşlar"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.09.2024 - 09:15

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İşe hazırlanmak için saatlerce uğraştığı bir vlog hazırlayan genç kadın, ofise gittiğinde kovulduğunu öğrendi. Kurumsal bir firmada çalıştığını söyleyen genç, 'Maaşımı ödeyebilecek bütçeleri yokmuş, beni işten kovmuşlar.' dedi.

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Son zamanlarda sosyal medyada sıklıkla gördüğümüz 'iş günü' vloglarından birini çekmek isteyen genç kadın, saatler süren hazırlığı sonrası gittiği ofiste şoka uğradı.

Son zamanlarda sosyal medyada sıklıkla gördüğümüz 'iş günü' vloglarından birini çekmek isteyen genç kadın, saatler süren hazırlığı sonrası gittiği ofiste şoka uğradı.

Kurumsal bir firmada çalıştığını söyleyen genç kadın, "Maaşımı ödeyebilecek bütçeleri yokmuş, beni işten kovmuşlar." dedi.

Kurumsal bir firmada çalıştığını söyleyen genç kadın, "Maaşımı ödeyebilecek bütçeleri yokmuş, beni işten kovmuşlar." dedi.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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