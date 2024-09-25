İş Günü Vlogu Çeken Genç Kadın Ofise Gidince Şoka Uğradı: "Maaşımı Ödeyemiyorlarmış, Beni Kovmuşlar"

İşe hazırlanmak için saatlerce uğraştığı bir vlog hazırlayan genç kadın, ofise gittiğinde kovulduğunu öğrendi. Kurumsal bir firmada çalıştığını söyleyen genç, 'Maaşımı ödeyebilecek bütçeleri yokmuş, beni işten kovmuşlar.' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son zamanlarda sosyal medyada sıklıkla gördüğümüz 'iş günü' vloglarından birini çekmek isteyen genç kadın, saatler süren hazırlığı sonrası gittiği ofiste şoka uğradı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kurumsal bir firmada çalıştığını söyleyen genç kadın, "Maaşımı ödeyebilecek bütçeleri yokmuş, beni işten kovmuşlar." dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın