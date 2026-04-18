İptal Olan Dizilerden Kızılcık Şerbeti’nin Yeni Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
18.04.2026 - 19:40

18 Nisan Cumartesi günü, televizyon dünyası hem ekranlardaki reyting savaşı hem de kulislerden sızan taze haberlerle hareketli bir günü geride bırakıyor. Yayınlanan son bölümlerden akıllarda kalan çarpıcı sahneler, kısa sürede sosyal medya platformlarının en çok konuşulanları arasına girdi.

Ekranların sevilen yüzü Murat Aygen, kariyerinde yeni bir sayfa açarak Kızılcık Şerbeti dizisinin ekibine katılmaya hazırlanıyor.

Bir süredir yeni projeleri değerlendiren tecrübeli oyuncunun tercihi, reyting rekorları kıran bu iddialı yapımdan yana oldu. Yapım şirketi Gold Film ile masaya oturan Aygen, projenin 5. sezonu için prensipte anlaşma sağladığını duyurdu.

Show TV’de yayınlanan Delikanlı’nın ilerleyen bölümlerinde Fırat Tanış’ın kadroya dahil olacağı açıklanmıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, hakkındaki şiddet davası nedeniyle tepki çeken Fırat Tanış, OGM Pictures yapımı dizinin kadrosundan çıkarıldı. Kararın, 7 ay önce kayyum atanan Show TV yönetiminin kötü örnek oluşturacak isimlerle çalışmama politikası doğrultusunda alındığı belirtildi. Çekilen sahneleri de bölümden kaldırıldı.

Televizyon dünyasının en çok ses getiren yapımlarından biri olan Muhteşem Yüzyıl, bugünlerde çekim aşamasında yaşanan bir doğum günü kutlamasıyla tekrar konuşuluyor.

Dizide Lütfi Paşa karakterine hayat veren Mehmet Özgür, çekimlerin devam ettiği bir esnada kendisi için hazırlanan sürprizden tamamen habersizdi. Sahnesine odaklanan ve yönetmenden gelecek direktifleri bekleyen Özgür, o anların kameraya kaydedildiğini sanarak ciddiyetini koruyordu. Ancak beklenmedik bir anda sahneye, Kanuni Sultan Süleyman rolündeki Halit Ergenç girdi. Ergenç, ilk etapta tamamen karakterinin ağırlığıyla ve senaryonun bir parçasıymış gibi hareket ederek arkadaşına yaklaştı. Sürprizle birlikte unutulmaz bir set anısı yaşanmış oldu.

TRT'den Taşacak Bu Deniz ve Teşkilat'ın ardından bir iptal hamlesi daha geldi.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan okul saldırıları nedeniyle yerli dizilerin yeni bölümleri iptal edilmişti. Ülke gündemi nedeniyle yerli dizilerin reklam geliri düştüğü için bazı dizilerin yeni bölümleri ertelenmeye devam ediyor. TRTTaşacak Bu Deniz ve Teşkilat dizilerinin yeni bölümlerini iptal ederken 18 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanması beklenen Gönül Dağı'nın akıbeti merak ediliyordu. TRT 1'in 18 Nisan Cumartesi yayın akışında son dakika değişikliği yapıldı.

Televizyon Yayıncıları Derneği, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki yasa boğan okul saldırılarının ardından açıklama yayınladı.

Televizyon Yayıncıları Derneği, açıklamasında çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik tartışmaların tek bir mecra üzerinden yürütülmesinin doğru olmadığını vurguladı. Bu tür olayların aile, eğitim, sosyal çevre, dijital mecralar ve diğer toplumsal faktörlerle birlikte çok boyutlu şekilde ele alınması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, son günlerde televizyon içeriklerinin hedef gösterilmesine ilişkin değerlendirmelere de yer verilerek, sosyal medya platformları ve dijital oyunortamlarında denetim eksikliğinin dikkat çektiği belirtildi. Şiddet içerikleri, dezenformasyon ve zararlı içeriklerin bu mecralarda daha kolay yayılabildiği ifade edildi.

Birsen Altuntaş, Show TV'nin Delikanlı dizisinin bölüm başı maliyetini açıkladı.

Birsen Altuntaş X hesabından bir takipçisinin sorusuna yanıt verirken Show TV'nin yeni dizisini örnek gösterdi. 'Delikanlı dizisinin bölüm maliyeti 30 milyonun üstünde...' ifadesini kullanan Altuntaş, sektördeki maliyetin ne kadar yüksek olduğunu gözler önüne serdi.

17 Nisan Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Taşacak Bu Deniz ve Arka Sokaklar'ın yeni bölümlerinin iptal edildiği, Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümüyle ekrana geldiği 17 Nisan Cuma reytingleri açıklandı. TRT ve Kanal D'deki rakip dizilerin yeni bölümlerinin iptal edilmesinin ardından Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti rakipsiz yayınlandı. Kızılcık Şerbeti haftalar sonra üç kategoride de 1. sırada yer alırken ABC1 kategorisinde 10 reytinge dayandı.

Elifcan Ongular, Doğukan Güngör'lü Haysiyet dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre modern bir 'Yaprak Dökümü' hikayesi olan Haysiyet dizisinde Suzan'ı canlandıracak olan Elifcan Ongurlar, yeni Ferhunde olacak. Karlıova ailesinin gelini Suzan olarak karşımıza çıkacak olan Ongurlar'ın Doğukan Güngör'le partner olup olmayacağı henüz net değil.

Öte yandan Haysiyet dizisindeki Sadık karakteri için Kerem Alışık'a teklif götürüldüğü açıklandı.

Set çalışanı Yener Yalçın bu defa dizilerde kullanılan polis arabaları ve taksilerin akıbetini açıkladı.

Bir takipçisi Yener Yalçın'a dizilerde kullanılan polis arabalarıyla taksilerin gerçek olup olmadığını sordu. Fenomen set çalışanı, polis arabaları için mıknatıslı bir sticker kullandıklarını ve arabayı sette hazır hale getirdiklerini belirtirken taksilerin çoğunun gerçek olduğunu belirtti. Yalçın, taksiler için 'Bir aracı taksiye dönüştürmek daha maliyetli. Yapım ekipleri doğrudan taksiciyi çağırıp aracı kiralamayı tercih ediyor' dedi.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
