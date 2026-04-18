İptal Olan Dizilerden Kızılcık Şerbeti’nin Yeni Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Televizyon Yayıncıları Derneği, açıklamasında çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik tartışmaların tek bir mecra üzerinden yürütülmesinin doğru olmadığını vurguladı. Bu tür olayların aile, eğitim, sosyal çevre, dijital mecralar ve diğer toplumsal faktörlerle birlikte çok boyutlu şekilde ele alınması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, son günlerde televizyon içeriklerinin hedef gösterilmesine ilişkin değerlendirmelere de yer verilerek, sosyal medya platformları ve dijital oyunortamlarında denetim eksikliğinin dikkat çektiği belirtildi. Şiddet içerikleri, dezenformasyon ve zararlı içeriklerin bu mecralarda daha kolay yayılabildiği ifade edildi.