İnşaat Kazısında Kazara Bulundu: Kumların Altında 80 Yıldır Koca Tank Yatıyormuş

Yapılan incelemeler sonucunda, çıkarılan enkazın dönemin Alman ordusu tarafından yoğun şekilde yürütülen zırhlı operasyonlarda kullanılan StuG III modelli tank şasili saldırı topu olduğu belirlendi. Yaklaşık 29 ton ağırlığa sahip askeri aracın gövde bütünlüğünü büyük oranda koruduğu, bu nitelikteki buluntuların askeri arkeoloji literatüründe nadiren kayda geçtiği bildirildi. Döner kule mekanizması bulunmayan ve hedefleme işlemi tüm gövdenin yönlendirilmesiyle sağlanan bu modelden savaş süresince 9 bin adetten fazla üretildiği biliniyor.