İnşaat Kazısında Kazara Bulundu: Kumların Altında 80 Yıldır Koca Tank Yatıyormuş
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Kaynak: https://en.apa.az/europe/bild-survivi...
Almanya’nın Kuzey Denizi kıyısındaki Nordholz Deniz Hava Üssü askeri bölgesinde yürütülen altyapı çalışmaları esnasında, İkinci Dünya Savaşı dönemine ait bir askeri araç kalıntısına ulaşıldı. Yaklaşık 80 yıl boyunca toprak altında mahsur kalan zırhlı aracın beklenmedik derecede yüksek bir kondisyonda muhafaza edildiği gözlendi.
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Nordholz üssündeki kazılarda İkinci Dünya Savaşı'nın en yaygın zırhlı araçlarından birine ulaşıldı
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Askeri aracın namlu kısmında yer alan beyaz çizgiler geçmişteki çatışmalara ışık tutuyor
Doğal koruma şartları sayesinde zırhlının iç mekanizmaları günümüze hasarsız ulaştı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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