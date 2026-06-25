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İnşaat Kazısında Kazara Bulundu: Kumların Altında 80 Yıldır Koca Tank Yatıyormuş

İnşaat Kazısında Kazara Bulundu: Kumların Altında 80 Yıldır Koca Tank Yatıyormuş

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
25.06.2026 - 19:19
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Almanya’nın Kuzey Denizi kıyısındaki Nordholz Deniz Hava Üssü askeri bölgesinde yürütülen altyapı çalışmaları esnasında, İkinci Dünya Savaşı dönemine ait bir askeri araç kalıntısına ulaşıldı. Yaklaşık 80 yıl boyunca toprak altında mahsur kalan zırhlı aracın beklenmedik derecede yüksek bir kondisyonda muhafaza edildiği gözlendi.

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Kaynak

Kaynak: https://en.apa.az/europe/bild-survivi...
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Nordholz üssündeki kazılarda İkinci Dünya Savaşı'nın en yaygın zırhlı araçlarından birine ulaşıldı

Nordholz üssündeki kazılarda İkinci Dünya Savaşı'nın en yaygın zırhlı araçlarından birine ulaşıldı

Yapılan incelemeler sonucunda, çıkarılan enkazın dönemin Alman ordusu tarafından yoğun şekilde yürütülen zırhlı operasyonlarda kullanılan StuG III modelli tank şasili saldırı topu olduğu belirlendi. Yaklaşık 29 ton ağırlığa sahip askeri aracın gövde bütünlüğünü büyük oranda koruduğu, bu nitelikteki buluntuların askeri arkeoloji literatüründe nadiren kayda geçtiği bildirildi. Döner kule mekanizması bulunmayan ve hedefleme işlemi tüm gövdenin yönlendirilmesiyle sağlanan bu modelden savaş süresince 9 bin adetten fazla üretildiği biliniyor.

Askeri aracın namlu kısmında yer alan beyaz çizgiler geçmişteki çatışmalara ışık tutuyor

Askeri aracın namlu kısmında yer alan beyaz çizgiler geçmişteki çatışmalara ışık tutuyor

Aracın operasyonel geçmişini inceleyen uzmanlar, zırhlının savaşın son evrelerinde Almanya'nın kuzeybatı cephesinde görev aldığı ihtimali üzerinde duruyor. Özellikle top namlusu üzerinde tespit edilen en az 17 adet beyaz işaret, araştırmacıların dikkatini çekti. Arkeologlar, söz konusu işaretlerin mürettebat tarafından imha edilen düşman unsurlarını temsil eden askeri başarı göstergeleri olabileceğini değerlendiriyor.

Doğal koruma şartları sayesinde zırhlının iç mekanizmaları günümüze hasarsız ulaştı

Doğal koruma şartları sayesinde zırhlının iç mekanizmaları günümüze hasarsız ulaştı

Aracın kapaklarını açmayı başaran teknik ekipler, dört kişilik mürettebat için tasarlanan dar iç bölmeye, sürücü kumanda paneline ve top mekanizmasına ait parçaların işlevsel durumunu koruduğunu açıkladı. Metal gövdenin belirli noktalarında orijinal kamuflaj boyasının kalıntılarına rastlandı.

Uzmanlar, saldırı topunun savaşı takip eden süreçte müttefik kuvvetlerince diğer askeri teçhizatla birlikte gömüldüğünü tahmin ediyor. Bölgedeki kuru kum tabakasının nemi engellemesi sayesinde aracın oksitlenmeden günümüze ulaştığı ifade edildi. Tarihi varlığın restorasyon faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından Almanya'daki bir askeri tarih müzesinde koruma altına alınacağı belirtildi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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