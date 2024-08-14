İlk Arabasını Liseye Giderken Almış: ABD’de Yaşayan Bir Genç Arabalarını Nasıl Aldığını Anlattı

Ülkemizin genç nüfusu, son dönemlerde çeşitli etkenlerle yurt dışında yaşam fırsatlarını değerlendirmeye çalışıyor. Burada hayallerine ulaşamayacaklarını düşünen gençler, hayal ettikleri hayatı yaşayabilecekleri yerlere göç imkanları bulmaya çalışıyor.
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ABD'de yaşayan bir genç, sahip olduğu arabaları hangi işlerde çalışarak, kaç yaşında aldığını paylaştı.
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İlk arabası olan 2019 model Mustang'i lisede bir pizzacıda çalışarak, ikinci aracı BMW'yi de depoda saatlik 25 dolara aldığını söyleyen gencin videosu sosyal medyada viral oldu.
İşte o video;
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