Antalya'da Çöp Konteynerinden 115 Yıllık Askeri Sedye Çıktı

Çevresindekiler sedyeyi müzayedede satmasını önerdi. Uysal bu teklifleri geri çevirdi, eserin yerinin Çanakkale Savaş Müzesi olması gerektiğini düşündü. Yaptığı şeyi büyütmeyen Uysal, 'Bulduğum o objeyi tarihe emanet ettim' dedi. Sedyedeki lekeler için ise 'Belki de bir şehidin kanı' ifadesini kullandı. Lekelerin kan izi olup olmadığı ilerleyen dönemde araştırılacak.

Tarihi Alan Başkanlığı, bağışın hatırasına müzede Uysal'ın adının yer alacağı bir pirinç levha hazırlayacak. Uysal ise 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü'nde eşiyle birlikte Çanakkale'ye giderek sedyeyi yerinde görmeyi ve tarihi alanı gezmeyi planlıyor. Böylece çöpün arasından çıkan 1915 yadigârı, savaşın yaşandığı topraklarda müzenin bir parçası oldu.