Antalya'da Çöp Konteynerinden 115 Yıllık Askeri Sedye Çıktı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta memuru olarak çalışan 46 yaşındaki İbrahim Uysal, çöp atmaya çıktığı sırada komşusunun uyarısıyla çöplerin arasında katlanmış hâlde duran yıpranmış bir askeri sedyeyle karşılaştı. Ahşap kolları aşınmış, kanvas kumaşı parçalanmış sedyenin ahşap kısımlarında 1915 tarihli damgayı gördü. Uysal, damgadan dolayı sedyenin Çanakkale Savaşı'nda kullanıldığını tahmin ederek buluntunun fotoğraf ve videolarını Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na gönderdi. Yaklaşık 3,5 ay süren incelemenin ardından sedyenin orijinal olduğu bildirildi ve eser Çanakkale'deki savaş müzesine bağışlandı. Uysal müzayedede bu tarihi parçayı satma tekliflerini reddettiğini belirtti.
Komşunun Uyardığı Sedyenin Ahşap Kısımlarında 1915 Damgası Çıktı
Müzayede Teklifleri Geldi, Uysal Sedyeyi Tarihe Emanet Etti
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