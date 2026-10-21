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Antalya'da Çöp Konteynerinden 115 Yıllık Askeri Sedye Çıktı

Antalya'da Çöp Konteynerinden 115 Yıllık Askeri Sedye Çıktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.10.2026 - 18:05
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta memuru olarak çalışan 46 yaşındaki İbrahim Uysal, çöp atmaya çıktığı sırada komşusunun uyarısıyla çöplerin arasında katlanmış hâlde duran yıpranmış bir askeri sedyeyle karşılaştı. Ahşap kolları aşınmış, kanvas kumaşı parçalanmış sedyenin ahşap kısımlarında 1915 tarihli damgayı gördü. Uysal, damgadan dolayı sedyenin Çanakkale Savaşı'nda kullanıldığını tahmin ederek buluntunun fotoğraf ve videolarını Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na gönderdi. Yaklaşık 3,5 ay süren incelemenin ardından sedyenin orijinal olduğu bildirildi ve eser Çanakkale'deki savaş müzesine bağışlandı. Uysal müzayedede bu tarihi parçayı satma tekliflerini reddettiğini belirtti.

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Komşunun Uyardığı Sedyenin Ahşap Kısımlarında 1915 Damgası Çıktı

Komşunun Uyardığı Sedyenin Ahşap Kısımlarında 1915 Damgası Çıktı

Katlanmış hâldeki sedyeyi açan Uysal, parçalanmış kanvas kumaşla yıpranmış ahşap kolları görünce eşyanın sıradan bir atık olmadığını anladı. İlk değerlendirmede sedyenin Birinci Dünya Savaşı döneminde kullanılan askeri sedyelere benzediği belirtildi; ahşap kısımlardaki 1915 damgası da bu benzerliği güçlendirdi.

Sedyedeki tarih, Çanakkale tarihinin en yoğun yılına denk geliyor. Boğazdaki deniz harekâtı 19 Şubat 1915'te başlamış, 18 Mart'ta müttefik filonun üç gemisinin batmasıyla sonuçlanmış, 25 Nisan'da Arıburnu ve Seddülbahir çıkarmalarıyla kara savaşı açılmıştı.

Uysal, çektiği fotoğraf ve videoları Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile paylaştı ve cevap beklemeye başladı. Yaklaşık üç buçuk ay süren inceleme sonunda kendisine sedyenin orijinal olduğu bildirildi.

Müzayede Teklifleri Geldi, Uysal Sedyeyi Tarihe Emanet Etti

Müzayede Teklifleri Geldi, Uysal Sedyeyi Tarihe Emanet Etti

Çevresindekiler sedyeyi müzayedede satmasını önerdi. Uysal bu teklifleri geri çevirdi, eserin yerinin Çanakkale Savaş Müzesi olması gerektiğini düşündü. Yaptığı şeyi büyütmeyen Uysal, 'Bulduğum o objeyi tarihe emanet ettim' dedi. Sedyedeki lekeler için ise 'Belki de bir şehidin kanı' ifadesini kullandı. Lekelerin kan izi olup olmadığı ilerleyen dönemde araştırılacak.

Tarihi Alan Başkanlığı, bağışın hatırasına müzede Uysal'ın adının yer alacağı bir pirinç levha hazırlayacak. Uysal ise 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü'nde eşiyle birlikte Çanakkale'ye giderek sedyeyi yerinde görmeyi ve tarihi alanı gezmeyi planlıyor. Böylece çöpün arasından çıkan 1915 yadigârı, savaşın yaşandığı topraklarda müzenin bir parçası oldu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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