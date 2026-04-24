111 Yıl Sonra Ortaya Çıkan Emir! Atatürk, Çanakkale'de Mehmetçik’e 'Siperde Asla Uyunmayacak' Emri Vermiş

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.04.2026 - 14:22

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Atatürk'ün Çanakkale'deki kara muharebeleri sırasında 3 Haziran 1915’te Düztepe'den yazdığı emrin 3'üncü maddesinde siperde nöbet tutan askerlerden gece gündüz uyumamasını istediğini belirtip, söz konusu emrin Mehmetçiğin büyük bir fedakarlık gösterdiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 111'inci yıl dönümü yaklaşırken, Mustafa Kemal Atatürk'ün kara muharebeleri sırasında verdiği bir emir kamuoyuyla paylaşıldı.

19'uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği emrin 3'üncü maddesinde, 'Siper nöbetçileri (gündüz her manga cephesinde iki nefer, geceleri yarım manga) daima gözleri düşmanın üzerinde ve çok dikkatli bulunacak, diğer efrat silahı elinde siper içinde manga başının emrini bekleyecek asla uyumayacaktır' ifadelerini kullandığı belirtildi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Atatürk'ün verdiği çok net ve kesin emrin Mehmetçiğin fedakarlığını ortaya koyduğunu söyledi.

Çanakkale Savaşları'nda zaferin kolay kazanılmadığına dikkat çeken Kaşdemir, 'Çanakkale'de Türk milleti bütün unsurlarıyla büyük fedakarlık yapmış. Özellikle Mehmetçik, cephe hattında insanüstü bir mücadele ortaya koymuş ve Çanakkale'yi geçilmez yapmıştır. İşte Mehmetçiğin böyle dik duruşu, fedakarca mücadele etmesinin motivasyonlarının bir tanesi başındaki komutanların aslında Mehmetçiği çok iyi sevk ve idare etmesidir. Bu konuda Mustafa Kemal'in emirlerinden biri de buradaki o büyüklüğü ortaya koyuyor' dedi.

Atatürk'ün verdiği emirde asla bir an bile gözlerin kırpılmaması, uykuya dalınmaması noktasında çok net ve kati bir ifade olduğunu vurgulayan Kaşdemir, 'Çünkü uyku aradığımız zaman bizden sonraki nesillerin uyuyamama ihtimali var. Dolayısıyla bugünkü, rahat, huzur içerisinde uyuyan nesiller, bu rahatlık ve konforlarını 111 yıl önce Çanakkale'de uyumayan, gözünü kırpmayan Mehmetçiğe borçlular. Dolayısıyla Çanakkale Cephesi'nde hem deniz hem kara savaşlarında Mehmetçiğin gözünü bir an kırpmaması, uyanık ve tetikte olması o büyük başarıyı ve zafer getirmiştir' diye konuştu.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
