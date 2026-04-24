Gülistan Doku'nun Soruşturmasının Yeniden Açılmasıyla Gündeme Gelen Şüpheli Ölümler

Gülistan Doku'nun Soruşturmasının Yeniden Açılmasıyla Gündeme Gelen Şüpheli Ölümler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.04.2026 - 13:39

Gülistan Doku soruşturmasındaki son gelişmelerin ardından benzer ölüm ve kayıp vakaları yeniden gündeme geldi. Kamuoyunda yer bulmasına rağmen dosyaların yeniden açılması beklenen vakalar yeniden kamuoyunda kendine yer buldu.

Rabia Naz Vatan

Rabia Naz Vatan

2018 yılında Giresun'da evinin önünde yaralı bulunan 11 yaşındaki kız çocuğu için aile cinayet iddiasında bulundu. Delil toplama ihmalleri, geç incelemeler gibi konular eleştirilerin odağına yerleşti. TBMM’de şüpheli çocuk ölümleri komisyonu kurulmasına rağmen takipsizlik verildi. Ancak Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasına göre dosya yeniden açılabilir.

Yeldana Kaharman

Yeldana Kaharman

2019 yılında Elazığ'da evinde ölü bulunan Kazakistan uyruklu üniversite öğrencisinin otopsi raporu uzun süre tartışıldı. Dosya intihar olarak kapatılsa da Sedat Peker'in iddialarıyla sır ölüm gündemde uzun süre kaldı.

Nadira Kadirova

Nadira Kadirova

23 Eylül 2019 tarihinde AKP milletvekili Şirin Ünal'ın Ankara'daki evinde hayatını kaybeden 23 yaşındaki Özbek vatandaşı Kadirova'nın ölümü kayıtlara 'intihar' olarak geçti ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Nadira Kadirova'nın ölümü sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Rojin Kabaiş

Rojin Kabaiş

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisiyken 27 Eylül 2024 tarihinde kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ailesi olayın intihar olmadığını iddia ediyor. Olayla ilgili toplamda 325 kişinin DNA örneği alındı ve incelemeye dahil edildi.

Rojwelat Kızmaz

Rojwelat Kızmaz

9 Şubat 2024 tarihinde Batman'daki evinden ayrılan ve ailesinin üç günlük arayışının ardından 12 Şubat 2024'te Hasankeyf Baraj Gölü kenarında cansız bedenine ulaşılan Kızmaz aynı zamanda Gülistan Doku'nun da arkadaşıydı.

Rojwelat'ın gazeteci ağabeyi Mehmet Kızmaz ve ailesi, kardeşinin ölümünün bir intihar değil, şüpheli bir ölüm olduğunu savunarak etkin bir soruşturma yürütülmesini talep ediyor.

Burak Oğraş

Burak Oğraş

2011 yılında Antalya'da bir otelde staj yaparken 16 yaşında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden ve ölümü üzerindeki sis perdesi hala tam olarak aralanamayan Oğraş'ın ailesi yıllardır bazı şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verilmesini eleştiriyor ve dosyanın yeniden açılmasını talep ediyor.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
