Çanakkale'nin Sularında Yüzlerce Gemi Yatıyor: Yok Olmadan Kurtarmak İçin Yarışıyorlar
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Çanakkale Savaşı'ndan kalan 100'den fazla Osmanlı ve müttefik gemisi Gelibolu Yarımadası çevresinde deniz dibinde yatıyor. Zamanla korozyon nedeniyle yok olma riskiyle karşı karşıya olan batıklar için hükümet 'Derin Miras' adlı bir koruma projesi yürütüyor. Proje ile sekiz yıl içinde 17 alanın korunması hedefleniyor.
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Dokuz ay süren Gelibolu Savaşı'ndan kalan 100'den fazla gemi, bugün deniz dibinde bir savaş mezarlığı oluşturuyor.
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Korozyon, iklim değişikliği ve artan dalış turizmi batıkların geleceğini tehdit ediyor.
Derin Miras projesi, katodik koruma ve 3 boyutlu taramayla batıkları geleceğe taşımayı hedefliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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