Çanakkale'nin Sularında Yüzlerce Gemi Yatıyor: Yok Olmadan Kurtarmak İçin Yarışıyorlar

1915'te yaşanan Gelibolu Savaşı, dokuz ay süren ve çok sayıda can kaybına yol açan bir kampanya oldu. Çatışmalar sırasında batan gemiler arasında HMS Majestic, Bouvet, SS Carthage, HMS Louis ve SS Milo gibi yapılar bulunuyor. Bu gemiler 7 ile 84 metre arasındaki farklı derinliklerde yatıyor.

Sualtı fotoğrafçısı Alex Dawson, batıkların Birinci Dünya Savaşı'na ait olmasına rağmen son derece iyi durumda olduğunu söylüyor. Avustralyalı yazar Bill Sellars ise gemilerin binlerce kişinin mezarı olduğunu belirterek 'bak ama dokunma' ilkesinin önemine dikkat çekiyor.