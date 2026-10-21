Vize Randevusu Alacaklara VFS Global'den "Sakın Para Ödemeyin" Uyarısı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yurt dışına çıkmak için vize randevusu bekleyenleri yakından ilgilendiren bir uyarı geldi. 28 ülkenin vize başvuru süreçlerini yürüten VFS Global, randevuların tamamen ücretsiz olduğunu hatırlatarak para karşılığında 'garantili randevu' ya da 'olumlu vize sonucu' sözü verenlere itibar edilmemesini istedi. Uyarı, İstanbul'da 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen soruşturmanın hemen ardından geldi.
İstanbul'da "garantili vize" vaadiyle para toplayan 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
VFS Global'den kritik 3 uyarı.
VFS Global, randevu sistemini suistimal eden aracılara karşı yeni önlem aldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın