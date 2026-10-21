Vize Randevusu Alacaklara VFS Global'den "Sakın Para Ödemeyin" Uyarısı

Aracıların ve dolandırıcıların sistemi kötüye kullanmasının önüne geçmek için bir dizi teknik önlem de devreye alındı. Buna göre şüpheli e-posta alan adları engellendi, tek bir e-posta adresiyle alınabilecek randevu sayısı sınırlandı ve olağan dışı IP erişimleri otomatik olarak bloke edilmeye başlandı.

VPN kullanımı da kısıtlanırken bekleme listeleri ve gelişmiş tek kullanımlık şifre (OTP) doğrulama adımlarıyla randevu alma sürecinin güvenliği artırıldı. Önlemlerle, randevuların aracılar eliyle toplu şekilde alınmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

VFS Global Türkiye ve Azerbaycan Bölge Başkanı Sertan Aslantürk ise yurt dışı seyahati planlayan vatandaşlara planlarını mümkün olduğunca erken yapmalarını tavsiye etti. Aslantürk, 'Ücret karşılığında randevu ya da olumlu vize sonucu vaat eden şahıs ve kurumlar kesinlikle VFS Global'i temsil etmemektedir. Başvuru sahiplerinin randevulara adil, güvenli ve doğrudan erişebilmesi için güvenlik altyapımızı sürekli geliştiriyoruz. Vatandaşlarımız sadece resmî VFS Global kanallarını kullanmalıdır' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habertürk