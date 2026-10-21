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Vize Randevusu Alacaklara VFS Global'den "Sakın Para Ödemeyin" Uyarısı

Vize Randevusu Alacaklara VFS Global'den "Sakın Para Ödemeyin" Uyarısı

Vize
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
21.10.2026 - 18:31
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Yurt dışına çıkmak için vize randevusu bekleyenleri yakından ilgilendiren bir uyarı geldi. 28 ülkenin vize başvuru süreçlerini yürüten VFS Global, randevuların tamamen ücretsiz olduğunu hatırlatarak para karşılığında 'garantili randevu' ya da 'olumlu vize sonucu' sözü verenlere itibar edilmemesini istedi. Uyarı, İstanbul'da 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen soruşturmanın hemen ardından geldi.

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İstanbul'da "garantili vize" vaadiyle para toplayan 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul'da "garantili vize" vaadiyle para toplayan 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 Ekim'de sosyal medya ve internet platformları üzerinden 'garantili vize ve randevu' vaadiyle vatandaşlardan para toplayan yapılara yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bazı danışmanlık firmaları ve şahıslardan oluşan 60 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin, vaat ettikleri hizmeti sunmadıkları halde aldıkları ücretleri geri ödemeyerek çok sayıda kişiyi mağdur ettiği öne sürülüyor. Randevu bulmanın zorlaştığı dönemlerde sosyal medyada sıkça görülen bu tür ilanlar, soruşturmayla birlikte yeniden gündeme oturdu.

VFS Global'den kritik 3 uyarı.

VFS Global'den kritik 3 uyarı.

VFS Global de soruşturmanın başvuru süreçlerinin daha adil ve hızlı işlemesine katkı sağlayacağını belirterek başvuru sahiplerine üç temel uyarıda bulundu.

1. Şirkete göre VFS Global üzerinden alınan randevular için hiçbir ücret ödenmiyor.

2. Belirli bir tarihte randevu bulma ya da başvurunun kesin olarak olumlu sonuçlanacağı yönündeki vaatlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

3. Şirket adına hareket ettiğini iddia eden aracılara da randevu temini gerekçesiyle hiçbir şekilde ödeme yapılmaması istendi.

VFS Global, randevu sistemini suistimal eden aracılara karşı yeni önlem aldı.

VFS Global, randevu sistemini suistimal eden aracılara karşı yeni önlem aldı.

Aracıların ve dolandırıcıların sistemi kötüye kullanmasının önüne geçmek için bir dizi teknik önlem de devreye alındı. Buna göre şüpheli e-posta alan adları engellendi, tek bir e-posta adresiyle alınabilecek randevu sayısı sınırlandı ve olağan dışı IP erişimleri otomatik olarak bloke edilmeye başlandı.

VPN kullanımı da kısıtlanırken bekleme listeleri ve gelişmiş tek kullanımlık şifre (OTP) doğrulama adımlarıyla randevu alma sürecinin güvenliği artırıldı. Önlemlerle, randevuların aracılar eliyle toplu şekilde alınmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

VFS Global Türkiye ve Azerbaycan Bölge Başkanı Sertan Aslantürk ise yurt dışı seyahati planlayan vatandaşlara planlarını mümkün olduğunca erken yapmalarını tavsiye etti. Aslantürk, 'Ücret karşılığında randevu ya da olumlu vize sonucu vaat eden şahıs ve kurumlar kesinlikle VFS Global'i temsil etmemektedir. Başvuru sahiplerinin randevulara adil, güvenli ve doğrudan erişebilmesi için güvenlik altyapımızı sürekli geliştiriyoruz. Vatandaşlarımız sadece resmî VFS Global kanallarını kullanmalıdır' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habertürk

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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