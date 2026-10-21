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Türklerin Çok Sevdiği Ülkenin Vizesinde Yeni Dönem: Başvuru Şartları Değişti

Türklerin Çok Sevdiği Ülkenin Vizesinde Yeni Dönem: Başvuru Şartları Değişti

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 08:36
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İspanya'ya gitmek için vize başvurusu yapacakları ilgilendiren yeni bir düzenleme geldi. NTV'den Özgür Yusuf Cevahir'in haberine göre, İspanya'nın Türkiye'deki resmi vize aracı kurumu BLS International, randevu takvimini ve başvuru şartlarını güncelledi.

Yeni düzenlemeyle randevuların açıldığı günler, başvuru ile seyahat arasında bırakılması gereken süre ve ailelerin randevu alma şekli değişti.

Kaynak: NTV / Özgür Yusuf Cevahir

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İspanya vize randevuları her ayın 1'inde ve 16'sında açılacak

İspanya vize randevuları her ayın 1'inde ve 16'sında açılacak

NTV'nin haberine göre İspanya vize randevu kontenjanları bundan böyle her ayın 1'inde ve 16'sında, Türkiye saatiyle 09.00'da açılacak.

Yani randevu arayanların sürekli sistemi kontrol etmek yerine bu iki tarihe odaklanması gerekiyor. Randevu açıldığında hızlı hareket edebilmek için başvuru bilgilerini önceden hazır tutmakta fayda var.

Randevu ile seyahat arasında en az 15 ya da 20 iş günü olmalı

Randevu ile seyahat arasında en az 15 ya da 20 iş günü olmalı

Yeni düzenlemede randevu tarihi ile seyahat tarihi arasında bırakılması gereken asgari süre de belirlendi. Süre, başvurunun yapıldığı merkeze göre değişiyor:

Bu sürelerin takvim günü değil iş günü olduğunu unutmamak gerekiyor. Hafta sonları ve resmi tatiller hesaba katıldığında bu, yaklaşık 3 ile 4 haftalık bir süreye karşılık geliyor.

Aileler için ayrı randevu kategorisi

Aileler için ayrı randevu kategorisi

18 yaşından küçük çocuklarıyla birlikte başvuru yapacak aileler, randevularını 'Aile Randevusu' kategorisinden almak zorunda.

18 yaş ve üzerindeki başvuru sahipleri ise aynı aileden olsalar bile ayrı ayrı bireysel randevu almalı.

Vize ücretleri ne kadar?

Vize ücretleri ne kadar?

BLS International'ın Türkiye sitesinde yer alan bilgilere göre İspanya kısa süreli (Schengen) vize ücretleri 11 Haziran 2024'ten bu yana şöyle:

  • 12 yaş üstü: 90 euro

  • 6-11 yaş: 45 euro

  • 6 yaş altı: Ücretsiz

Başvuru seyahatten en erken 6 ay önce yapılabiliyor

Başvuru seyahatten en erken 6 ay önce yapılabiliyor

BLS'nin duyurularına göre vize başvurusu, planlanan seyahat tarihinden en erken 6 ay önce yapılabiliyor. Gemi personeli için bu süre 9 aya kadar çıkıyor.

Randevuların ayda yalnızca iki kez açılacağı ve başvuru ile seyahat arasında en az 15-20 iş günü bırakılması gerektiği düşünülürse, özellikle tatil dönemlerinde seyahat edecekler için başvuruyu son ana bırakmamak önemli.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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