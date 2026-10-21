Türklerin Çok Sevdiği Ülkenin Vizesinde Yeni Dönem: Başvuru Şartları Değişti
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İspanya'ya gitmek için vize başvurusu yapacakları ilgilendiren yeni bir düzenleme geldi. NTV'den Özgür Yusuf Cevahir'in haberine göre, İspanya'nın Türkiye'deki resmi vize aracı kurumu BLS International, randevu takvimini ve başvuru şartlarını güncelledi.
Yeni düzenlemeyle randevuların açıldığı günler, başvuru ile seyahat arasında bırakılması gereken süre ve ailelerin randevu alma şekli değişti.
Kaynak: NTV / Özgür Yusuf Cevahir
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İspanya vize randevuları her ayın 1'inde ve 16'sında açılacak
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Randevu ile seyahat arasında en az 15 ya da 20 iş günü olmalı
Aileler için ayrı randevu kategorisi
Vize ücretleri ne kadar?
Başvuru seyahatten en erken 6 ay önce yapılabiliyor
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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