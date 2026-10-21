Türklerin Çok Sevdiği Ülkenin Vizesinde Yeni Dönem: Başvuru Şartları Değişti

NTV'nin haberine göre İspanya vize randevu kontenjanları bundan böyle her ayın 1'inde ve 16'sında, Türkiye saatiyle 09.00'da açılacak.

Yani randevu arayanların sürekli sistemi kontrol etmek yerine bu iki tarihe odaklanması gerekiyor. Randevu açıldığında hızlı hareket edebilmek için başvuru bilgilerini önceden hazır tutmakta fayda var.