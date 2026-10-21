"Yine Aynı Kadın" Dedi: Somer Sivrioğlu'nun 21 Yaş Küçük Nişanlısı Didem Belen Aldatma İddiasıyla Ayrıldı!

Hikayenin sonuna eklenen iki satır ise en az aldatma iddiası kadar konuşuldu; Belen, paylaşımını silmediği takdirde hesabını kapattırmakla tehdit edildiğini yazarak böyle bir durumda takipçilerinin bilgisi olmasını istedi. Tehdidin kimden geldiğini belirtmeyen Belen'in hikâyesi bir süre sonra hesabından kaldırıldı, ünlü şefi Instagram'da takipten çıkması da dikkatlerden kaçmadı.

Somer Sivrioğlu'ndan iddialara dair henüz bir açıklama gelmezken, MasterChef jürisinin bu suçlamalara nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.