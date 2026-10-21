"Yine Aynı Kadın" Dedi: Somer Sivrioğlu'nun 21 Yaş Küçük Nişanlısı Didem Belen Aldatma İddiasıyla Ayrıldı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'yla yaklaşık bir yıldır birlikte olan ve geçen kış evlilik teklifini kabul eden 21 yaş küçük Didem Belen, ayrılık haberini Instagram hikayesinden kendisi duyurdu. Belen'in 'huylu huyundan vazgeçmiyor' diye devam eden sert sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken, hikâyenin sonuna eklediği tehdit iddiası da merakı ikiye katladı. Paylaşım bir süre sonra kaldırıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Somer Sivrioğlu, 2021'de Aslı Sencer'den boşandıktan sonra özel hayatıyla sık sık gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evlilik teklifinin ardından magazinin en konuşulan çiftlerinden biri olan Somer Sivrioğlu ve Didem Belen çifti ayrıldı.
Didem Belen, paylaşımı silmezse hesabının kapatılacağı tehdidini aldığını söyledi, Somer Sivrioğlu cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın