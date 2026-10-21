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"Yine Aynı Kadın" Dedi: Somer Sivrioğlu'nun 21 Yaş Küçük Nişanlısı Didem Belen Aldatma İddiasıyla Ayrıldı!

"Yine Aynı Kadın" Dedi: Somer Sivrioğlu'nun 21 Yaş Küçük Nişanlısı Didem Belen Aldatma İddiasıyla Ayrıldı!

MasterChef Türkiye Somer Sivrioğlu
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 07:41
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MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'yla yaklaşık bir yıldır birlikte olan ve geçen kış evlilik teklifini kabul eden 21 yaş küçük Didem Belen, ayrılık haberini Instagram hikayesinden kendisi duyurdu. Belen'in 'huylu huyundan vazgeçmiyor' diye devam eden sert sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken, hikâyenin sonuna eklediği tehdit iddiası da merakı ikiye katladı. Paylaşım bir süre sonra kaldırıldı.

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Somer Sivrioğlu, 2021'de Aslı Sencer'den boşandıktan sonra özel hayatıyla sık sık gündeme geldi.

Somer Sivrioğlu, 2021'de Aslı Sencer'den boşandıktan sonra özel hayatıyla sık sık gündeme geldi.

MasterChef Türkiye'nin jüri koltuğunda yıllardır ekrana gelen Somer Sivrioğlu, Avustralya'da açtığı restoranlarla tanınan bir şef olarak geldiği Türkiye'de babacan tavırlarıyla geniş bir izleyici kitlesi kazandı. Ünlü şefin adı, 2021'de 20 yıllık eşi Aslı Sencer'le yollarını ayırmasının ardından önce Pınar Kayabaşıoğlu, sonra Ayşe Özyılmazel ile anılmış, Özyılmazel'le yaşadığı ayrılık da aldatma iddialarıyla magazin basınına yansımıştı. 2025 yazında kendisinden 25 yaş küçük Tilbe Uslu'yla kısa süren bir ilişki yaşayan Sivrioğlu, aynı yılın sonbaharında bu kez kendisinden 21 yaş küçük Didem Belen'le el ele görüntülenmiş ve yeni aşkını sosyal medyada saklamadan paylaşmaya başlamıştı.

Evlilik teklifinin ardından magazinin en konuşulan çiftlerinden biri olan Somer Sivrioğlu ve Didem Belen çifti ayrıldı.

Evlilik teklifinin ardından magazinin en konuşulan çiftlerinden biri olan Somer Sivrioğlu ve Didem Belen çifti ayrıldı.

Aralık 2025'te romantik bir kar tatilinde Sivrioğlu'nun evlilik teklifini kabul eden Belen, on ay sonra paylaştığı hikayede ilişkilerinin şefin konumu nedeniyle medyaya yansıdığını, ancak 'daha önce de kendisiyle ilgili çıkan benzer haberlere konu olan sebeplerle' bittiğini yazdı. Belen'in 'Huylu huyundan maalesef ki vazgeçmiyor ve yine aynı kadın, evliyken olduğu gibi nişanlıyken de peşini bırakmıyor' sözleri, Somer Şef'in kendisini aldattığına dair algı yarattı. Söz konusu kadının kim olduğunu açıklamasına gerek olmadığını söyleyen Belen, bir aile kurmak niyetiyle başladığı bu ilişkide daha fazla zarar görmeden durumla yüzleştiği için Allah'a şükrettiğini de ekledi.

Didem Belen, paylaşımı silmezse hesabının kapatılacağı tehdidini aldığını söyledi, Somer Sivrioğlu cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

Didem Belen, paylaşımı silmezse hesabının kapatılacağı tehdidini aldığını söyledi, Somer Sivrioğlu cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

Hikayenin sonuna eklenen iki satır ise en az aldatma iddiası kadar konuşuldu; Belen, paylaşımını silmediği takdirde hesabını kapattırmakla tehdit edildiğini yazarak böyle bir durumda takipçilerinin bilgisi olmasını istedi. Tehdidin kimden geldiğini belirtmeyen Belen'in hikâyesi bir süre sonra hesabından kaldırıldı, ünlü şefi Instagram'da takipten çıkması da dikkatlerden kaçmadı.

Somer Sivrioğlu'ndan iddialara dair henüz bir açıklama gelmezken, MasterChef jürisinin bu suçlamalara nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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