İlber Ortaylı'nın 2017 Yılında Tatil Beldelerindeki Yerli Esnaf Hakkında Yaptığı Eleştiri Yeniden Hatırlandı

Uzun bir bayram tatilini geride bıraktık. Tatil döneminin en çok konuşulan konularından biri elbetteki fiyatlar oldu. Tatil beldelerindeki fahiş fiyatlar, turistlerin bile zorlanmasına sebep oldu.
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İlber Ortaylı'nın 2017 yılında, yaz tatili planından bahsederken yaptığı yerli esnaf eleştirisi yeniden hatırlandı.
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O dönemde de fiyatların normalin üzerinde olduğuna dikkat çeken Ortaylı'nın sözleri, aslında değişen pek de bir şey olmadığını gösterdi.
İşte o video;
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