Görüş Bildir
Haberler
Video
İlber Ortaylı'nın 2017 Yılında Tatil Beldelerindeki Yerli Esnaf Hakkında Yaptığı Eleştiri Yeniden Hatırlandı

İlber Ortaylı'nın 2017 Yılında Tatil Beldelerindeki Yerli Esnaf Hakkında Yaptığı Eleştiri Yeniden Hatırlandı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 14:54 Son Güncelleme: 30.06.2024 - 14:58

İçerik Devam Ediyor

Uzun bir bayram tatilini geride bıraktık. Tatil döneminin en çok konuşulan konularından biri elbetteki fiyatlar oldu. Tatil beldelerindeki fahiş fiyatlar, turistlerin bile zorlanmasına sebep oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İlber Ortaylı'nın 2017 yılında, yaz tatili planından bahsederken yaptığı yerli esnaf eleştirisi yeniden hatırlandı.

İlber Ortaylı'nın 2017 yılında, yaz tatili planından bahsederken yaptığı yerli esnaf eleştirisi yeniden hatırlandı.

O dönemde de fiyatların normalin üzerinde olduğuna dikkat çeken Ortaylı'nın sözleri, aslında değişen pek de bir şey olmadığını gösterdi.

O dönemde de fiyatların normalin üzerinde olduğuna dikkat çeken Ortaylı'nın sözleri, aslında değişen pek de bir şey olmadığını gösterdi.

İşte o video;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın