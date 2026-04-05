Hindistan'da Bir Lunaparkta 18 Metrelik Bir Dönme Dolap İnsanlar Eğlendiği Sırada Devrildi

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
Hindistan zaten kalabalığı ile bilinen bir ülke. Ülkedeki eğlence parklarından da sık sık yürekleri ağızlara getiren görüntüler geliyor. Mümkün olandan daha büyük kalabalıkla çalıştırılan araçlar, elbette felaketlere davetiye çıkarıyor. Yine Hindistan'daki bir lunaparktan felaket haberi geldi. 

18 metre yüksekliğindeki dönme dolap aşırı yüke dayanamayarak devrildi. İçinde insanlar olduğu sırada devrilen dönme dolapta, aralarında çocukların da bulunduğu 30'dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Hindistan'da benzer haberlere oldukça sık rastlıyoruz. Peki bunun sebebi ne?

Bu tür yerlerde güvenlik sertifikası olmayan mekanizmalara binmemek hayati önem taşıyor. Fakat Hindistan'da bu durum genel olarak gözardı ediliyor. 

  • Denetim Eksikliği: Ülkede lunaparkların teknik bakımları düzenli yapılmıyor.

  • Aşırı Yük: Kapasitenin çok üzerinde insan binmesi dengeyi bozuyor. Ülke çok kalabalık olunca bu durum kaçınılmaz oluyor. 

  • Yorgun Malzeme: Kullanılan demir aksamların çok eski ve paslanmış olması kazalara davetiye çıkarıyor.

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
