Hiç Kimse Başaramamıştı: ChatGPT Neden Tam Dolu Bir Şarap Kadehi Çizemiyor?

Günümüz dünyasında, yapay zeka teknolojisi hayatımızın ayrılmaz bir unsuru haline geldi. Her geçen gün daha da iç içe geçtiğimiz bu teknoloji, yaşamımızın birçok alanında kendini gösteriyor. İster iş hayatında olsun, ister günlük yaşantımızda, yapay zeka sürekli olarak etrafımızda. Aynı zamanda yapay zekayı eğlenceli işler için de kullanıyoruz. Son günlerdeki yapay zeka gündemi ise yapay zekanın tam dolu bir şarap kadehi çizememesi bildiğiniz üzere.
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ChatGBT neden tam dolu bir şarap kadehi çizemediği merak konusu oldu.
Bunun sebebi, yapay zekanın yeterince veriye sahip olmaması. Sosyal medyada ağzına kadar dolu görseller olmasa da olmayanların sayısı daha fazla olduğundan, ChatGPT tam dolu bir şarap kadehi görseli oluşturamıyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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