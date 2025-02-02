Hiç Kimse Başaramamıştı: ChatGPT Neden Tam Dolu Bir Şarap Kadehi Çizemiyor?

Günümüz dünyasında, yapay zeka teknolojisi hayatımızın ayrılmaz bir unsuru haline geldi. Her geçen gün daha da iç içe geçtiğimiz bu teknoloji, yaşamımızın birçok alanında kendini gösteriyor. İster iş hayatında olsun, ister günlük yaşantımızda, yapay zeka sürekli olarak etrafımızda. Aynı zamanda yapay zekayı eğlenceli işler için de kullanıyoruz. Son günlerdeki yapay zeka gündemi ise yapay zekanın tam dolu bir şarap kadehi çizememesi bildiğiniz üzere.