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Yapay Zekanın Ağzına Kadar Dolu Şarap Kadehi Çizememesi Olay Oldu

Yapay Zekanın Ağzına Kadar Dolu Şarap Kadehi Çizememesi Olay Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.01.2025 - 10:42

Yapay zeka araçlarının yazdıkları, çizdikleri hatta bir yönetmen edasıyla çektikleri hepimizi hayrete düşürüyor. Pek çok kişi bu yeni teknolojinin ileride toplumsal ve sektörel krizler doğurma ihtimalini ciddi ciddi konuşuyor. Ancak bu çok yetenekli yapay zekanın yapamadığı bir şey var. Ağzına kadar dolu şarap kadehi çizmek... Pek çok kişi uğraştı ama çok azı başarılı olabildi.

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Aslında birkaç gündür bu deneniyor... Ancak kadehteki sıvı miktarı belli bir seviyenin üstüne çıkmıyor.

Aslında birkaç gündür bu deneniyor... Ancak kadehteki sıvı miktarı belli bir seviyenin üstüne çıkmıyor.

ChatGPT komutu yerine getiremezken X'in yapay zeka aracı Grok'un da pek başarılı olduğunu söyleyemeyiz.

ChatGPT komutu yerine getiremezken X'in yapay zeka aracı Grok'un da pek başarılı olduğunu söyleyemeyiz.
twitter.com

Farklı komutlarla deneyenler var ama beklenen görüntü değil.

Farklı komutlarla deneyenler var ama beklenen görüntü değil.
twitter.com

Bir kullanıcı büyük mesai harcayarak çizdirmiş.

Bir kullanıcı büyük mesai harcayarak çizdirmiş.

Tabii yapay zekayı vişne suyu diye kandırmaya çalışanlar da oldu.

Tabii yapay zekayı vişne suyu diye kandırmaya çalışanlar da oldu.
twitter.com
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Bir içerik üreticisi de şu tepkiyi verdi.

Bunun nedeni ise yapay zekanın bir çizim yaparken internetteki görselleri tarayıp bir derleme yapması. İnternetteki tüm kadehler tam dolu olmadığı için yapay zeka böyle bir durumdan habersiz.

Bunun nedeni ise yapay zekanın bir çizim yaparken internetteki görselleri tarayıp bir derleme yapması. İnternetteki tüm kadehler tam dolu olmadığı için yapay zeka böyle bir durumdan habersiz.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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