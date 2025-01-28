Yapay Zekanın Ağzına Kadar Dolu Şarap Kadehi Çizememesi Olay Oldu

Yapay zeka araçlarının yazdıkları, çizdikleri hatta bir yönetmen edasıyla çektikleri hepimizi hayrete düşürüyor. Pek çok kişi bu yeni teknolojinin ileride toplumsal ve sektörel krizler doğurma ihtimalini ciddi ciddi konuşuyor. Ancak bu çok yetenekli yapay zekanın yapamadığı bir şey var. Ağzına kadar dolu şarap kadehi çizmek... Pek çok kişi uğraştı ama çok azı başarılı olabildi.