Her Koşulda Tam Destek! Türkiye-İtalya Voleybol Maçını Düğünde İzleyen Kameraman

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları sona doğru yaklaşırken bu akşam Türkiye ve İtalya karşı karşıya geldi. İtalya takımımızı 3-0 skorla mağlup ederek finale yükseldi. Tüm ülke olarak nabzımız onlar için attı. Çanakkale’de bir düğünden görüntüler de bunu kanıtlar nitelikteydi. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Düğünün kameramanı bir yandan kayıt alıyor bir yandan da telefondan maçı anbean takip ediyordu.
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Kameraman şüphesiz maç süresince hepimizin özetiydi.
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