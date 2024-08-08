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Her Koşulda Tam Destek! Türkiye-İtalya Voleybol Maçını Düğünde İzleyen Kameraman

Her Koşulda Tam Destek! Türkiye-İtalya Voleybol Maçını Düğünde İzleyen Kameraman

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.08.2024 - 22:42

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları sona doğru yaklaşırken bu akşam Türkiye ve İtalya karşı karşıya geldi. İtalya takımımızı 3-0 skorla mağlup ederek finale yükseldi. Tüm ülke olarak nabzımız onlar için attı. Çanakkale’de bir düğünden görüntüler de bunu kanıtlar nitelikteydi. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Düğünün kameramanı bir yandan kayıt alıyor bir yandan da telefondan maçı anbean takip ediyordu.

Düğünün kameramanı bir yandan kayıt alıyor bir yandan da telefondan maçı anbean takip ediyordu.

Kameraman şüphesiz maç süresince hepimizin özetiydi.

Kameraman şüphesiz maç süresince hepimizin özetiydi.

İşte detaylar 👇

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