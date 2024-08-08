Her Koşulda Tam Destek! Türkiye-İtalya Voleybol Maçını Düğünde İzleyen Kameraman

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları sona doğru yaklaşırken bu akşam Türkiye ve İtalya karşı karşıya geldi. İtalya takımımızı 3-0 skorla mağlup ederek finale yükseldi. Tüm ülke olarak nabzımız onlar için attı. Çanakkale’de bir düğünden görüntüler de bunu kanıtlar nitelikteydi. Gelin detaylara birlikte bakalım.