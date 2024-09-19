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Hemşirenin Sorumsuzluğu Ortalığı Alev Topuna Çevirdi: "Alkol Saf mı, Sulu mu? Yakayım mı Sizi?"

Hemşirenin Sorumsuzluğu Ortalığı Alev Topuna Çevirdi: "Alkol Saf mı, Sulu mu? Yakayım mı Sizi?"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.09.2024 - 11:16

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Zonguldak'ta bir üniversite hastanesinde 3 yıl tıbbi şişelere alkol konulması esnasında meydana gelen patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Olayda yanarak yaralanan 2 kişiden biri olan G.E.T., patlamaya bir başka hemşirenin 'Alkol saf mı, sulu mu? Yakayım mı sizi?' dedikten sonra çakmağı çakmasının sebep olduğunu söyledi.

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde 3 yıl önce meydana gelen olayın kamera kayıtları paylaşıldı. İddiaya göre, tıbbi kaplara alkol boşaltılması esnasında bir hemşire "Alkol saf mı, sulu mu? Yakayım mı sizi?" dedikten sonra çakmağı ateşledi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde 3 yıl önce meydana gelen olayın kamera kayıtları paylaşıldı. İddiaya göre, tıbbi kaplara alkol boşaltılması esnasında bir hemşire "Alkol saf mı, sulu mu? Yakayım mı sizi?" dedikten sonra çakmağı ateşledi.

Bunun üzerine ortalık alev topuna dönerken, olayda 2 hemşire yaralandı. Yaralı hemşirelerden G.E.T., "Abi yapma’ dedim. Dinlemedi. Ben gördüğüm şeyi söylüyorum. Bu acılara neden olanın cezasını bulmasını istiyorum” dedi.

Bunun üzerine ortalık alev topuna dönerken, olayda 2 hemşire yaralandı. Yaralı hemşirelerden G.E.T., "Abi yapma’ dedim. Dinlemedi. Ben gördüğüm şeyi söylüyorum. Bu acılara neden olanın cezasını bulmasını istiyorum” dedi.

İşte olay anı görüntüleri; 🎥 👇

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