Hemşirenin Sorumsuzluğu Ortalığı Alev Topuna Çevirdi: "Alkol Saf mı, Sulu mu? Yakayım mı Sizi?"

Zonguldak'ta bir üniversite hastanesinde 3 yıl tıbbi şişelere alkol konulması esnasında meydana gelen patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Olayda yanarak yaralanan 2 kişiden biri olan G.E.T., patlamaya bir başka hemşirenin 'Alkol saf mı, sulu mu? Yakayım mı sizi?' dedikten sonra çakmağı çakmasının sebep olduğunu söyledi.