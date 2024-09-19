Hemşirenin Sorumsuzluğu Ortalığı Alev Topuna Çevirdi: "Alkol Saf mı, Sulu mu? Yakayım mı Sizi?"

Zonguldak'ta bir üniversite hastanesinde 3 yıl tıbbi şişelere alkol konulması esnasında meydana gelen patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Olayda yanarak yaralanan 2 kişiden biri olan G.E.T., patlamaya bir başka hemşirenin 'Alkol saf mı, sulu mu? Yakayım mı sizi?' dedikten sonra çakmağı çakmasının sebep olduğunu söyledi.
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde 3 yıl önce meydana gelen olayın kamera kayıtları paylaşıldı. İddiaya göre, tıbbi kaplara alkol boşaltılması esnasında bir hemşire "Alkol saf mı, sulu mu? Yakayım mı sizi?" dedikten sonra çakmağı ateşledi.
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Bunun üzerine ortalık alev topuna dönerken, olayda 2 hemşire yaralandı. Yaralı hemşirelerden G.E.T., "Abi yapma’ dedim. Dinlemedi. Ben gördüğüm şeyi söylüyorum. Bu acılara neden olanın cezasını bulmasını istiyorum” dedi.
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