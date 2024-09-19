Görüş Bildir
Haberler
Video
Motosikletli ile Araç Sürücüsü Arasında 'Sinyal' Kavgası: "5 Milyonluk Arabayı Çizdin"

Motosikletli ile Araç Sürücüsü Arasında 'Sinyal' Kavgası: "5 Milyonluk Arabayı Çizdin"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.09.2024 - 10:34

İçerik Devam Ediyor

Bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıyan görüntülerde, sinyal vermeden sağa dönüş yaptığını iddia ettiği sürücüyü geçmeye çalışırken çarpan motosikletli tartışmaya başladı. Motosikletlinin özür dilememesine sinirlenen araç sürücüsü '5 milyonluk aracı çizdin.' diyerek tepki gösterdi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sosyal medyada sıklıkla karşılaşılan motosiklet ve araç sürücüsü tartışmasına bir yenisi daha eklendi. Sağa dönerken sinyal vermediğini iddia ettiği sürücünün aynasına çarpan motosikletlinin kaydettiği görüntüler tartışma yarattı.

Sosyal medyada sıklıkla karşılaşılan motosiklet ve araç sürücüsü tartışmasına bir yenisi daha eklendi. Sağa dönerken sinyal vermediğini iddia ettiği sürücünün aynasına çarpan motosikletlinin kaydettiği görüntüler tartışma yarattı.

Motosikletliden özür bekleyen araç sürücüsü, "5 milyonluk arabayı çizdin. İnsan bi bakar" dedi. Yaşanan kazada kimileri araç sürücüsünü haklı bulurken, kimileri ise motosikletliye hak verdi.

Motosikletliden özür bekleyen araç sürücüsü, "5 milyonluk arabayı çizdin. İnsan bi bakar" dedi. Yaşanan kazada kimileri araç sürücüsünü haklı bulurken, kimileri ise motosikletliye hak verdi.

İşte o görüntüler; 🎥  

Sizce kim haklı yorumlarda buluşalım👇

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın