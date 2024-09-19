Motosikletli ile Araç Sürücüsü Arasında 'Sinyal' Kavgası: "5 Milyonluk Arabayı Çizdin"

Bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıyan görüntülerde, sinyal vermeden sağa dönüş yaptığını iddia ettiği sürücüyü geçmeye çalışırken çarpan motosikletli tartışmaya başladı. Motosikletlinin özür dilememesine sinirlenen araç sürücüsü '5 milyonluk aracı çizdin.' diyerek tepki gösterdi.
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Sosyal medyada sıklıkla karşılaşılan motosiklet ve araç sürücüsü tartışmasına bir yenisi daha eklendi. Sağa dönerken sinyal vermediğini iddia ettiği sürücünün aynasına çarpan motosikletlinin kaydettiği görüntüler tartışma yarattı.
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Motosikletliden özür bekleyen araç sürücüsü, "5 milyonluk arabayı çizdin. İnsan bi bakar" dedi. Yaşanan kazada kimileri araç sürücüsünü haklı bulurken, kimileri ise motosikletliye hak verdi.
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