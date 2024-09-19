Motosikletli ile Araç Sürücüsü Arasında 'Sinyal' Kavgası: "5 Milyonluk Arabayı Çizdin"

Bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıyan görüntülerde, sinyal vermeden sağa dönüş yaptığını iddia ettiği sürücüyü geçmeye çalışırken çarpan motosikletli tartışmaya başladı. Motosikletlinin özür dilememesine sinirlenen araç sürücüsü '5 milyonluk aracı çizdin.' diyerek tepki gösterdi.