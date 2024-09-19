Kadir Ezildi Kalk Büyüğün Geldi: Bir Kadının Temizlik Videosu Bildiğimiz Tüm Temizlik Videolarını Unutturdu

Temizlik videoları son dönemde oldukça popüler bildiğiniz üzere. Bu videolar, izleyicilerin büyük bir ilgisini çekince her geçen gün bu alanda birçok yeni içerik üreticisi ortaya çıkıyor. Temizlik videolarının popülerliği sadece temizlikle ilgili paylaşılan tüyolarla sınırlı değil; aynı zamanda bu videoların sunduğu rahatlama ve tatmin hissi de büyük bir rol oynuyor.
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Sosyal medyada temizlik içerikleri paylaşan 'aurikatariina' bu işe boyut atlatanlardan. Kendisi akılalmaz derecede pis olan yerleri temizliyor.
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Auri son olarak savaş alanına dönmüş bir mutfağı temizledi.
İşte o video;
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