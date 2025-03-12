Hastaneye Son Anda Yetişen Kadın, Sancı Anından Taburcu Olana Kadar Tüm Süreci Vlog Olarak Paylaştı

Sosyal medya platformlarının etkisiyle, insanlar artık hayatlarının en özel anlarını bile takipçileriyle paylaşmakta tereddüt etmiyor. Bu defa, @aycankarahann isimli sosyal medya kullanıcısı, doğum sürecini takipçileriyle paylaştı. Evdeki sancılı anlardan, hastaneye varıp bebeğini kucaklamasına kadar geçen süreyi kaydetti.
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Doğum süreci, özellikle son dakikada hastaneye yetişmeleriyle heyecan dolu anlara sahne oldu.
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Kendi doğum deneyimini paylaşan kullanıcı, hastanede kendisine "10 dakikada doğum yapıp odasına çıkan kız" denildiğini esprili bir şekilde aktardı.
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