Hastaneye Son Anda Yetişen Kadın, Sancı Anından Taburcu Olana Kadar Tüm Süreci Vlog Olarak Paylaştı

Sosyal medya platformlarının etkisiyle, insanlar artık hayatlarının en özel anlarını bile takipçileriyle paylaşmakta tereddüt etmiyor. Bu defa, @aycankarahann isimli sosyal medya kullanıcısı, doğum sürecini takipçileriyle paylaştı. Evdeki sancılı anlardan, hastaneye varıp bebeğini kucaklamasına kadar geçen süreyi kaydetti.