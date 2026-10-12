Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 10-11 Ekim İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Tavşan Gücü: 10 Ekim Cmt, 14:00 | Sekizde Sahne. Büyülü havuç formülünün peşindeki Zıpır ile onunla oynamak isteyen kardeşi Kıpır’ın dans dolu hikayesi, 4 yaş ve üzerine uygun. Biletler 400 ₺.

Örümcek Adam Karlar Ülkesinde: 10 Ekim Cmt, 14:00 (11 Ekim’de de seansı var) | Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi. Hastalanan Anna’ya şifa arayan Elsa ile Örümcek Adam’ın ulu büyücüden yardım istediği 45 dakikalık çocuk oyunu, 2 yaş ve üzerine uygun. Biletler 336 ₺.

Tom ve Jerry: 10 Ekim Cmt, 14:50 | Boyoz Akademi Sanat Merkezi. Kibirli masal kralına ders vermek için kavgayı bırakan Tom ile Jerry’nin 40 dakikalık macerası 3-10 yaş grubuna yönelik. Velisiz çocuk alınmıyor, biletler 336 ₺.

İçimizdeki Şeytan: 10 Ekim Cmt, 20:00 | Konak Belediyesi Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi; 11 Ekim Paz, 19:00 | Kemeraltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi Konak Sahnesi. Sabahattin Ali’nin romanını Onur Erbilen’in uyarlayıp yönettiği, Lütfi Can Bulut’un oynadığı tek kişilik oyun 2024 Baykuş Edebiyat Dergisi Ödülleri’nde “Yılın Tiyatro Oyunu” seçildi. 13+ yaş sınırı var, biletler 700 ₺’den başlıyor.

Kuyucaklı Yusuf: 10 Ekim Cmt, 20:00 | Han Tiyatrosu Ünal Gürel Sahnesi. Yine bir Sabahattin Ali uyarlaması; kasabanın düzenine sessizce direnen Yusuf’un Muazzez’le birlikte kendi hayatını seçme mücadelesi Anıl Alkan’ın rejisiyle sahnede. Biletler 500 ₺.

Berkan Aytekin Stand-Up: 10 Ekim Cmt, 20:30 | İstinyeArt Pervasız Sahne. Sosyal medyadaki mizah videolarıyla tanınan Berkan Aytekin gitar, doğaçlama ve hikayelerle sahnede. 18 yaş sınırı var, biletler 750 ₺.

Toygan Avanoğlu – Hatıram Yeter: 10 Ekim Cmt, 20:30 | Urla Hakan Çeken Kültür Merkezi. Avanoğlu, babasıyla olan hayat hikayesini ve anılarını samimi bir dille paylaşıyor. 16+ yaş sınırlı gösterinin biletleri 1.000 ₺.

Bay Yanlış ve Bayan Doğru: Piknikte: 11 Ekim Paz, 13:00 | Bi’Kahve Bi’Sahne. Harita ve pusulayla pikniğe giden iki arkadaşın canlı müzikli, Türkçe-İngilizce oynanan interaktif çocuk oyunu. Biletler 250 ₺.

Şirinler Kayıp Reçete: 11 Ekim Paz, 16:00 | Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu. Yetenek iksiri hazırlamaya çalışan Şirin Baba ile Şirine’nin planlarını Şakacı’nın oyunları bozuyor. Biletler 600 ₺.

Karagöz ve Hacivat: 11 Ekim Paz, 16:00 | Dikili Delice. Geleneksel gölge oyunu, Şivan Adalı’nın yazıp oynattığı yeni hikayelerle 3 yaş ve üzeri çocuklarla buluşuyor. Biletler 200 ₺.

Arı Vız Vız Müzikli: 11 Ekim Paz, 17:30 | Maske Sanat Tiyatro. Kovanı hep boş kalan Arı’nın, Pamuk Abla’yla birlikte hazıra konan Ayı’yı suçüstü yakaladığı interaktif oyun 3-9 yaş için. Velisiz çocuk alınmıyor, biletler 275 ₺.

Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin: 11 Ekim Paz, 20:00 | Han Tiyatrosu Ünal Gürel Sahnesi. Anneanne, anne ve kız üzerinden üç kuşak kadının var olma çabasını anlatan oyun 13+ yaş sınırlı. Biletler 375 ₺.

Karşı Cinse Karşı: 11 Ekim Paz, 20:00 | Pier Sahne. Adem ile Havva’dan bu yana kadın ve erkeğin didişmesini ve anlaşmasını anlatan ilişki komedisi. Fotoğraf ve video çekimi yasak, biletler 525 ₺.

Kusursuz: 11 Ekim Paz, 20:30 | Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi. 134 IQ’lu Mervan’ın arkadaşı Azra’yla “kusursuz bir cinayet” planladığı 70 dakikalık kara komedi. 16+ yaş sınırı var, biletler 300 ₺.