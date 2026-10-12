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Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 10-11 Ekim İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 10-11 Ekim İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Sinema Konser Etkinlikler
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 03:47
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Ekimin ikinci hafta sonunda İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da sahneler dolu dolu. Sabahattin Ali uyarlamalarından Shakespeare komedilerine, çocuk oyunlarından stand-up gecelerine uzanan programa Sıla’nın Kültürpark konseri ve Antalya’daki Kaleiçi Old Town Festivali de ekleniyor. Sinemalarda ise Barış Arduç’lu “Soy” ve Özge Gürel’li “Medeni Haller” dahil 8 yeni film vizyonda. Şehir şehir hazırladığımız rehberde saatleri, mekanları ve bilet fiyatlarını bulabilirsiniz.

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İzmir Etkinlikler

İzmir Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

  • Tavşan Gücü: 10 Ekim Cmt, 14:00 | Sekizde Sahne. Büyülü havuç formülünün peşindeki Zıpır ile onunla oynamak isteyen kardeşi Kıpır’ın dans dolu hikayesi, 4 yaş ve üzerine uygun. Biletler 400 ₺.

  • Örümcek Adam Karlar Ülkesinde: 10 Ekim Cmt, 14:00 (11 Ekim’de de seansı var) | Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi. Hastalanan Anna’ya şifa arayan Elsa ile Örümcek Adam’ın ulu büyücüden yardım istediği 45 dakikalık çocuk oyunu, 2 yaş ve üzerine uygun. Biletler 336 ₺.

  • Tom ve Jerry: 10 Ekim Cmt, 14:50 | Boyoz Akademi Sanat Merkezi. Kibirli masal kralına ders vermek için kavgayı bırakan Tom ile Jerry’nin 40 dakikalık macerası 3-10 yaş grubuna yönelik. Velisiz çocuk alınmıyor, biletler 336 ₺.

  • İçimizdeki Şeytan: 10 Ekim Cmt, 20:00 | Konak Belediyesi Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi; 11 Ekim Paz, 19:00 | Kemeraltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi Konak Sahnesi. Sabahattin Ali’nin romanını Onur Erbilen’in uyarlayıp yönettiği, Lütfi Can Bulut’un oynadığı tek kişilik oyun 2024 Baykuş Edebiyat Dergisi Ödülleri’nde “Yılın Tiyatro Oyunu” seçildi. 13+ yaş sınırı var, biletler 700 ₺’den başlıyor.

  • Kuyucaklı Yusuf: 10 Ekim Cmt, 20:00 | Han Tiyatrosu Ünal Gürel Sahnesi. Yine bir Sabahattin Ali uyarlaması; kasabanın düzenine sessizce direnen Yusuf’un Muazzez’le birlikte kendi hayatını seçme mücadelesi Anıl Alkan’ın rejisiyle sahnede. Biletler 500 ₺.

  • Berkan Aytekin Stand-Up: 10 Ekim Cmt, 20:30 | İstinyeArt Pervasız Sahne. Sosyal medyadaki mizah videolarıyla tanınan Berkan Aytekin gitar, doğaçlama ve hikayelerle sahnede. 18 yaş sınırı var, biletler 750 ₺.

  • Toygan Avanoğlu – Hatıram Yeter: 10 Ekim Cmt, 20:30 | Urla Hakan Çeken Kültür Merkezi. Avanoğlu, babasıyla olan hayat hikayesini ve anılarını samimi bir dille paylaşıyor. 16+ yaş sınırlı gösterinin biletleri 1.000 ₺.

  • Bay Yanlış ve Bayan Doğru: Piknikte: 11 Ekim Paz, 13:00 | Bi’Kahve Bi’Sahne. Harita ve pusulayla pikniğe giden iki arkadaşın canlı müzikli, Türkçe-İngilizce oynanan interaktif çocuk oyunu. Biletler 250 ₺.

  • Şirinler Kayıp Reçete: 11 Ekim Paz, 16:00 | Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu. Yetenek iksiri hazırlamaya çalışan Şirin Baba ile Şirine’nin planlarını Şakacı’nın oyunları bozuyor. Biletler 600 ₺.

  • Karagöz ve Hacivat: 11 Ekim Paz, 16:00 | Dikili Delice. Geleneksel gölge oyunu, Şivan Adalı’nın yazıp oynattığı yeni hikayelerle 3 yaş ve üzeri çocuklarla buluşuyor. Biletler 200 ₺.

  • Arı Vız Vız Müzikli: 11 Ekim Paz, 17:30 | Maske Sanat Tiyatro. Kovanı hep boş kalan Arı’nın, Pamuk Abla’yla birlikte hazıra konan Ayı’yı suçüstü yakaladığı interaktif oyun 3-9 yaş için. Velisiz çocuk alınmıyor, biletler 275 ₺.

  • Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin: 11 Ekim Paz, 20:00 | Han Tiyatrosu Ünal Gürel Sahnesi. Anneanne, anne ve kız üzerinden üç kuşak kadının var olma çabasını anlatan oyun 13+ yaş sınırlı. Biletler 375 ₺.

  • Karşı Cinse Karşı: 11 Ekim Paz, 20:00 | Pier Sahne. Adem ile Havva’dan bu yana kadın ve erkeğin didişmesini ve anlaşmasını anlatan ilişki komedisi. Fotoğraf ve video çekimi yasak, biletler 525 ₺.

  • Kusursuz: 11 Ekim Paz, 20:30 | Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi. 134 IQ’lu Mervan’ın arkadaşı Azra’yla “kusursuz bir cinayet” planladığı 70 dakikalık kara komedi. 16+ yaş sınırı var, biletler 300 ₺.

  • Nalan: 11 Ekim Paz, 20:30 | Boyoz Akademi Sanat Merkezi. Anlaşamayan ev arkadaşları Fikret ile Sinan’ın, işini pek bilmeyen bir evlilik terapistine gitmesiyle başlayan komedi. Biletler 300 ₺.

Konser ve Festivaller

  • 7. Büyük Efes Bağ Bozumu Festivali: 10 Ekim Cmt, 15:00 | Swissotel Büyük Efes İzmir. Türkiye’nin dört bir yanındaki bağları buluşturan festivalde tadımlar ve DJ performansları var. 18 yaş sınırı var, biletler 2.500 ₺.

  • Candles and Echoes: 10 Ekim Cmt, 20:30 | Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi. Mum ışığında yaylılar ve piyano dinletisi. Biletler 890 ₺.

  • Sıla: 10 Ekim Cmt, 21:00 | Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu. Sıla, “Kafa Yüksek Kalp Kırık” albümünün şarkılarını “Yan Benimle”, “Kafa” ve “Yara Bende” gibi eski hitleriyle birlikte seslendiriyor. Biletler 2.000 ₺.

  • Ghibli Film Müzikleri: 11 Ekim Paz, 20:00 | Tepekule Kültür ve Kongre Merkezi. Vivalis Project, Komşum Totoro, Ruhların Kaçışı ve Prenses Mononoke gibi Miyazaki filmlerinin müziklerini oda müziği yorumuyla çalıyor. Biletler 1.150 ₺.

  • Gökhan Türkmen: 11 Ekim Paz, 21:00 | Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası. “Büyük İnsan”, “Çatı Katı” ve “Dön” gibi şarkılarıyla sahnede. Biletler 1.100 ₺.

  • Anadolu Ateşi: 11 Ekim Paz, 21:00 | Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu. Dünyaca ünlü dans gösterisi İzmir’de. Biletler 1.050 ₺.

Sinema ve Film Gösterimleri (Şehirdeki Tüm Sinemalar)

  • 9 Ekim Haftası Vizyona Yeni Giren Filmler:

  • Soy: Barış Arduç, Farah Zeynep Abdullah ve Özge Özacar’ın rol aldığı yerli korku-dram. Ölüm döşeğindeki dedesinin çağrısıyla İstanbul’daki gizemli bir konağa giden Can, geçmişten gelen bir lanetin ortasında kalıyor. 16+ yaş sınırlı.

  • Medeni Haller: Selçuk Aydemir’in yönettiği, Özge Gürel ve Gökhan Alkan’lı romantik komedi. Aşka mesafeli boşanma avukatı Aylin, yıllardır gizlice sevdiği arkadaşı Engin’in evleneceğini öğrenince dengesini kaybediyor.

  • Ateş: Savaş Satış’ın yönetip rol aldığı, ağabeyinin ölümünün ardındaki karanlık yapıyı ortaya çıkarmaya çalışan bir adamı anlatan 18+ yerli dram.

  • 7 Günahın Laneti: Çağatay Telli ve Hakan Gökçe’li yerli korku-gerilim. Çocukluğu travmalarla geçen Engin’in hayatı, maskeli bir kişinin ortaya çıkmasıyla altüst oluyor. 16+ yaş sınırlı.

  • Diğer Anne (Other Mommy): Rob Savage’ın yönettiği, Jessica Chastain’li korku filminde genç bir kız ve ailesi kendini “başka bir anne” diye tanıtan bir varlıkla karşı karşıya kalıyor. 16+ yaş sınırlı.

  • Çılgın Hafta Sonu (Spa Weekend): Leslie Mann ve Isla Fisher’ın başrolde olduğu, yoğun hayatlar arasında birbirini ihmal ettiğini fark eden dört eski dostun 16+ komedisi.

  • Sonsuz (It Ends): Son bir geceyi birlikte geçirmek isteyen yeni mezun arkadaşların sonu gelmeyen ıssız bir yolda mahsur kaldığı 16+ gerilim-korku.

  • Fall: 600 metrelik terk edilmiş bir kulede mahsur kalan iki arkadaşı anlatan 2022 yapımı gerilim, 16+ yaş sınırıyla yeniden vizyonda.

  • Vizyonu Devam Eden Filmler: Geçen haftanın gişe lideri 18+ “Resident Evil”, Brad Pitt’li “Vahşinin Kalbi”, 18+ “Üç Harfliler: Mühür” ve 16+ “Verity: Gerçeğin Diğer Kıyısı” listenin üst sıralarında. Aksiyon için 13+ “Avengers: Endgame Encore”, 13+ “Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün”, 16+ “İsyan”, Tom Cruise’lu 13+ “Digger” ve 16+ “The Odyssey”; aile seyirliği için ise yerli animasyon “Robu 404” ile 13+ “Unutulmuş Ada” hafta sonu boyunca izlenebilir.

  • Filmekimi notu: İstanbul’da 9-18 Ekim’de süren Filmekimi, 15-18 Ekim’de Ankara’ya, 22-25 Ekim’de ise İzmir’e geliyor.

Ankara Etkinlikler

Ankara Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

  • Oz Büyücüsü: 11 Ekim Paz, 13:00 | CSO Ada Ankara. Dorothy’nin Oz diyarındaki yolculuğu çocuklar için sahnede.

  • Üç Silahşörler: 11 Ekim Paz, 15:45 | Mesafe Sahne. Kendine güvenmekte zorlanan bir çocuğun, arkadaşlarının önerisiyle Dumas’nın d’Artagnan’ının yerine geçtiği oyun; dört arkadaş basit kostümlerle romanın dünyasını kuruyor. Biletler 400 ₺’den başlıyor.

  • Alice Harikalar Diyarında: 11 Ekim Paz, 17:00 | Başkent Sanat Merkezi Nata Vega. Konuşan bir tavşanın peşinden Harikalar Diyarı’na düşen Alice, Kırmızı Kraliçe ve yardımcısı Karo’yla karşılaşıyor. Biletler 600 ₺’den.

  • Pinokyo: 11 Ekim Paz, 17:00 | Era Tiyatro Gösteri Merkezi. Kasabaya gelen bir yabancının anlattığı “yıldızlar ülkesi”ne doğru yola çıkan Pinokyo’nun macerası. Biletler 672 ₺’den.

  • Bir İdam Mahkumunun Son Günü: 11 Ekim Paz, 18:00 | AKM Sahne Kızılay. Victor Hugo uyarlaması tek kişilik oyunda Süleyman Ceylan, idam cezası bekleyen bir adamın son saatlerini canlandırıyor. Biletler 392 ₺’den.

  • Kuyu ve Sarkaç: 11 Ekim Paz, 19:00 | Yakın Sahne. Edgar Allan Poe uyarlaması; zindandaki bir mahkumun hayatta kalma mücadelesi. Biletler 500 ₺’den.

  • Kış Masalı: 11 Ekim Paz, 19:00 | Mesafe Sahne. Shakespeare’in oyunu Yakın Tiyatro yorumuyla sahnede. Biletler 300 ₺’den.

  • Haybeden Gerçeküstü Aşk: 11 Ekim Paz, 20:00 | ABB Kocatepe Kültür Merkezi Konferans Salonu. Yılmaz Erdoğan’ın “Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar” kitabından uyarlanan, bir ilişkiyi başladığı yerden bittiği yere kadar izleyen iki kişilik oyun. Biletler 780 ₺’den.

  • Aşk Reyonu: 11 Ekim Paz, 20:00 | Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kültür ve Kongre Merkezi. Gülsim Ali ve Ümit Kantarcılar’ın başrolde olduğu, bir mağazadaki karşılaşmadan yola çıkıp modern ilişkileri tüketim kültürü üzerinden sorgulayan komedi. Biletler 987 ₺’den.

  • Medea: 11 Ekim Paz, 20:00 | Devlet Tiyatroları Akün Sahnesi. İzmir Devlet Tiyatrosu, Adonis Filipi’nin yönettiği Euripides tragedyasıyla başkent turnesinde. Biletler 120 ₺ civarından başlıyor.

  • Satranç: 11 Ekim Paz, 20:00 | AKM Sahne Kızılay. Stefan Zweig uyarlaması; Nazilerin hücre hapsinde aklını korumak için satranca sığınan bir adamın hikayesi. Biletler 392 ₺’den.

  • Fikrinle Yüzleşebilir Misin? Terzi Fikri: 11 Ekim Paz, 20:00 | Kulis Sanat Tiyatrosu Panora. Fatsa’da “Terzi Fikri” olarak bilinen Fikri Sönmez’in gerçek hikayesinden yola çıkan oyun. Biletler 840 ₺’den.

  • Sihrantik: 11 Ekim Paz, 20:00 | Çukurambar Kültür Sanat Merkezi AKM Sahnesi. Sihirbaz Sinan Dirican ile Süleyman Ceylan’ın illüzyon ve güldürü gösterisi. Biletler 336 ₺’den.

  • Oğuz Paşaoğlu Stand-Up: 11 Ekim Paz, 20:30 | Fade Stage. Tek kişilik stand-up gösterisi. Biletler 245 ₺’den.

Konser ve Festivaller

  • Efsaneler Senforock: 10 Ekim Cmt | CSO Ada Ankara. Musa Göçmen yönetiminde Cem Karaca, Barış Manço ve Erkin Koray şarkıları senfonik rock düzenlemeleriyle çalınıyor. Aynı gün Bankkart Mavi Salon’da Sinop Türküleri Konseri, 17:00’de ise çocuklar için “İnatçı Profesör ile Bilim Show” var.

  • Şamhal İsmail & String Quartet: 11 Ekim Paz, 16:45 ve 18:30 | Musa Göçmen Senfoni Orkestrası Konser Salonu. Bakü doğumlu piyanist ve besteci yaylı çalgı dörtlüsü eşliğinde sahnede. Biletler 448 ₺’den.

  • A Capella TimbrFifths: 11 Ekim Paz, 20:00 | ATO Congresium. Türkçe ve barbershop akapella düzenlemeleri söyleyen beş kişilik vokal topluluğu. Biletler 990 ₺’den.

  • Emir Can İğrek: 11 Ekim Paz, 21:00 | Oran Açık Hava Sahnesi. “Kor”, “Nalan” ve “Müzik Kutusu” gibi şarkılarıyla açık havada. Biletler 950 ₺’den.

  • Tahrip – Albüm Lansmanı: 11 Ekim Paz, 21:00 | Tepe Prime Ankara. 18 yaş sınırı var, biletler 434 ₺’den.

Sinema ve Film Gösterimleri (Şehirdeki Tüm Sinemalar)

  • 9 Ekim Haftası Vizyona Yeni Giren Filmler:

  • Soy: Barış Arduç, Farah Zeynep Abdullah ve Özge Özacar’ın rol aldığı yerli korku-dram. Ölüm döşeğindeki dedesinin çağrısıyla İstanbul’daki gizemli bir konağa giden Can, geçmişten gelen bir lanetin ortasında kalıyor. 16+ yaş sınırlı.

  • Medeni Haller: Selçuk Aydemir’in yönettiği, Özge Gürel ve Gökhan Alkan’lı romantik komedi. Aşka mesafeli boşanma avukatı Aylin, yıllardır gizlice sevdiği arkadaşı Engin’in evleneceğini öğrenince dengesini kaybediyor.

  • Ateş: Savaş Satış’ın yönetip rol aldığı, ağabeyinin ölümünün ardındaki karanlık yapıyı ortaya çıkarmaya çalışan bir adamı anlatan 18+ yerli dram.

  • 7 Günahın Laneti: Çağatay Telli ve Hakan Gökçe’li yerli korku-gerilim. Çocukluğu travmalarla geçen Engin’in hayatı, maskeli bir kişinin ortaya çıkmasıyla altüst oluyor. 16+ yaş sınırlı.

  • Diğer Anne (Other Mommy): Rob Savage’ın yönettiği, Jessica Chastain’li korku filminde genç bir kız ve ailesi kendini “başka bir anne” diye tanıtan bir varlıkla karşı karşıya kalıyor. 16+ yaş sınırlı.

  • Çılgın Hafta Sonu (Spa Weekend): Leslie Mann ve Isla Fisher’ın başrolde olduğu, yoğun hayatlar arasında birbirini ihmal ettiğini fark eden dört eski dostun 16+ komedisi.

  • Sonsuz (It Ends): Son bir geceyi birlikte geçirmek isteyen yeni mezun arkadaşların sonu gelmeyen ıssız bir yolda mahsur kaldığı 16+ gerilim-korku.

  • Fall: 600 metrelik terk edilmiş bir kulede mahsur kalan iki arkadaşı anlatan 2022 yapımı gerilim, 16+ yaş sınırıyla yeniden vizyonda.

  • Vizyonu Devam Eden Filmler: Geçen haftanın gişe lideri 18+ “Resident Evil”, Brad Pitt’li “Vahşinin Kalbi”, 18+ “Üç Harfliler: Mühür” ve 16+ “Verity: Gerçeğin Diğer Kıyısı” listenin üst sıralarında. Aksiyon için 13+ “Avengers: Endgame Encore”, 13+ “Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün”, 16+ “İsyan”, Tom Cruise’lu 13+ “Digger” ve 16+ “The Odyssey”; aile seyirliği için ise yerli animasyon “Robu 404” ile 13+ “Unutulmuş Ada” hafta sonu boyunca izlenebilir.

  • Filmekimi notu: İstanbul’da 9-18 Ekim’de süren Filmekimi, 15-18 Ekim’de Ankara’ya, 22-25 Ekim’de ise İzmir’e geliyor.

Eskişehir Etkinlikler

Eskişehir Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

  • Dost: 10 Ekim Cmt, 15:00 | Sanat Sokağı Genco Erkal Sahnesi. Eskişehir Şehir Tiyatroları’nın 2009’dan bu yana repertuvarında yer alan, Sinan Demirer’in oynadığı tek kişilik oyun. Biletler tam 200 ₺, indirimli 160 ₺.

  • Verimsizler: 10 Ekim Cmt, 20:00 ve 11 Ekim Paz, 18:00 | Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Merkezi (Opera). Şehir Tiyatroları’nın sezon açılış oyunu, Peter Turrini’nin metniyle ekonomik düzeni, üretim ilişkilerini ve tüketim toplumunu eleştiriyor. Kemal Boztepe’nin çevirisi Barış Erdenk’in rejisiyle sahnede. Biletler tam 200 ₺, indirimli 160 ₺.

  • Madagaskar Sirki – Büyülü Dünya Turu: 11 Ekim Paz, 16:00 | Porsuk Spor Salonu. Etiyopya ve Tanzanya’dan gelen sanatçıların akrobasi, jonglörlük ve palyaço gösterileriyle süslediği, hayvansız 60 dakikalık sirk şovu. 0-2 yaş ücretsiz, biletler 262 ₺’den başlıyor.

  • Minecraft ve Kuromi Büyük Macera: 11 Ekim Paz, 16:00 | Odunpazarı Yunus Emre Kültür Merkezi. Bozulan “Birlik Devresi”ni onarmak için Steve’den yardım isteyen Kuromi ile My Melody’nin dostluk ve iş birliği üzerine macerası.

  • Rodeo ile Juliet: 11 Ekim Paz, 20:00 | Toprak Kitap Kafe. Romeo ile Juliet’in deneyimsiz bir çift terapistine gitmesiyle kontrolden çıkan seansı anlatan 16+ yaş sınırlı komedi. Biletler tükendi.

  • Sosyal Eski Açık Mikrofon: 11 Ekim Paz, 20:30 | Haus Eskişehir. Komedi, müzik, şiir ve tiyatroya açık sahnede amatör ve profesyonel sanatçılar buluşuyor. 18 yaş altı alınmıyor, biletler 200 ₺.

  • Not: Şehir Tiyatroları’nın “Aşk Listesi” 16-17 Ekim’de, “Kendime Kıyamam” ise 17-18 Ekim’de sahnelenecek.

Konser ve Festivaller

  • Sertab Erener: 10 Ekim Cmt, 20:30 | Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı.

  • Kalben: 10 Ekim Cmt, 22:00 | Holly Stone Performance Hall Eskişehir.

  • Motive: 11 Ekim Paz, 21:00 | Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı. Ayakta konserin biletleri 775 ₺’den başlıyor, sınırlı sayıda öğrenci bileti var.

  • CRUSH: 11 Ekim Paz, 21:00 | Eskişehir Fuar Kongre Merkezi. Yarışmadan çıkan yedi kişilik pop grubu turnesinin Eskişehir durağında. Biletler 1.980 ₺’den başlıyor.

  • Onur Özdemir – Sakin Tribute: 11 Ekim Paz, 22:00 | Holly Stone Eskişehir. Sakin’in şarkıları Onur Özdemir’in sesiyle.

Sinema ve Film Gösterimleri (Şehirdeki Tüm Sinemalar)

  • 9 Ekim Haftası Vizyona Yeni Giren Filmler:

  • Soy: Barış Arduç, Farah Zeynep Abdullah ve Özge Özacar’ın rol aldığı yerli korku-dram. Ölüm döşeğindeki dedesinin çağrısıyla İstanbul’daki gizemli bir konağa giden Can, geçmişten gelen bir lanetin ortasında kalıyor. 16+ yaş sınırlı.

  • Medeni Haller: Selçuk Aydemir’in yönettiği, Özge Gürel ve Gökhan Alkan’lı romantik komedi. Aşka mesafeli boşanma avukatı Aylin, yıllardır gizlice sevdiği arkadaşı Engin’in evleneceğini öğrenince dengesini kaybediyor.

  • Ateş: Savaş Satış’ın yönetip rol aldığı, ağabeyinin ölümünün ardındaki karanlık yapıyı ortaya çıkarmaya çalışan bir adamı anlatan 18+ yerli dram.

  • 7 Günahın Laneti: Çağatay Telli ve Hakan Gökçe’li yerli korku-gerilim. Çocukluğu travmalarla geçen Engin’in hayatı, maskeli bir kişinin ortaya çıkmasıyla altüst oluyor. 16+ yaş sınırlı.

  • Diğer Anne (Other Mommy): Rob Savage’ın yönettiği, Jessica Chastain’li korku filminde genç bir kız ve ailesi kendini “başka bir anne” diye tanıtan bir varlıkla karşı karşıya kalıyor. 16+ yaş sınırlı.

  • Çılgın Hafta Sonu (Spa Weekend): Leslie Mann ve Isla Fisher’ın başrolde olduğu, yoğun hayatlar arasında birbirini ihmal ettiğini fark eden dört eski dostun 16+ komedisi.

  • Sonsuz (It Ends): Son bir geceyi birlikte geçirmek isteyen yeni mezun arkadaşların sonu gelmeyen ıssız bir yolda mahsur kaldığı 16+ gerilim-korku.

  • Fall: 600 metrelik terk edilmiş bir kulede mahsur kalan iki arkadaşı anlatan 2022 yapımı gerilim, 16+ yaş sınırıyla yeniden vizyonda.

  • Vizyonu Devam Eden Filmler: Geçen haftanın gişe lideri 18+ “Resident Evil”, Brad Pitt’li “Vahşinin Kalbi”, 18+ “Üç Harfliler: Mühür” ve 16+ “Verity: Gerçeğin Diğer Kıyısı” listenin üst sıralarında. Aksiyon için 13+ “Avengers: Endgame Encore”, 13+ “Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün”, 16+ “İsyan”, Tom Cruise’lu 13+ “Digger” ve 16+ “The Odyssey”; aile seyirliği için ise yerli animasyon “Robu 404” ile 13+ “Unutulmuş Ada” hafta sonu boyunca izlenebilir.

  • Filmekimi notu: İstanbul’da 9-18 Ekim’de süren Filmekimi, 15-18 Ekim’de Ankara’ya, 22-25 Ekim’de ise İzmir’e geliyor.

Antalya Etkinlikler

Antalya Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

  • Pinokyo Bir Hayalin Peşinde: 10 Ekim Cmt, 13:00 ve 15:00 | Antalya Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi. Gerçek bir çocuk olmayı hayal eden Pinokyo’nun macerası çocuklar için sahnede.

  • Mavi Dostlar: 10 Ekim Cmt, 14:00 ve 16:00 | Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu. Hafta sonu matinesinde çocuklara yönelik oyun.

  • Shakespeare’in Bütün Oyunları: 10 Ekim Cmt, 15:00 ve 20:00 | Antalya Devlet Tiyatrosu. Üç oyuncunun Shakespeare’in bütün eserlerini tek bir gösteride anlatmaya çalıştığı sezon açılış komedisi bu hafta sonu da sahnede. Adam Long, Daniel Singer ve Jess Winfield’in oyunu 12+ yaş sınırlı.

  • Yırtık ile Pırtık: 10 Ekim Cmt, 16:00 | Mall of Antalya Gösteri Merkezi. Parkta buluşan iki arkadaşın birlikte oynamanın yolunu aradığı 40 dakikalık çocuk ve aile oyunu.

  • Fırtına: 10 Ekim Cmt, 20:00 | Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları. Shakespeare’in büyü, ihanet ve affetme üzerine kurulu son oyunlarından biri Şehir Tiyatroları yorumuyla.

  • Musti Kusti – Yeni Gösteri: 10 Ekim Cmt, 20:00 | Antalya Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi. Sevilen komedyenin yeni stand-up gösterisi.

  • Sevimli Dostlar: 11 Ekim Paz, 17:00 | Tiyatro Özgün Sahnesi. “Gezegenimize sahip çıkalım” mesajıyla doğayı korumayı anlatan 40 dakikalık çocuk oyunu, 2 yaş ve üzerine uygun. Biletler 249 ₺’den.

  • Yeşil Papağan Limited: 11 Ekim Paz, 18:00 | Doğu Garajı Performans Sahne 1. Memet Baydur’un yolsuzluk, mafya ilişkileri ve çözülen değerleri mizahla ele alan kara komedisi Abdullah Sürekli’nin rejisiyle sahnede. 13+ yaş sınırlı, biletler 300 ₺’den başlıyor.

  • Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu: 11 Ekim Paz, 18:30 | Alanya Kültür Merkezi B Salonu. Stefan Zweig’ın eserinden uyarlanan oyunda Özlem Simit ve Uğur Simit, ölmek üzere olan bir kadının hayatı boyunca sevdiği adama yazdığı mektubu sahneye taşıyor. 10+ yaş sınırlı, biletler 672 ₺’den.

Konser ve Festivaller

  • 11. Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali: 8-11 Ekim | Kaleiçi. Muratpaşa Belediyesi’nin festivalinde 15 ülkeden 20 şehrin katılımıyla Kaleiçi’nin 25 noktasında konser, bale, dans, sergi, atölye ve defile dahil 110 etkinlik düzenleniyor. Ayrıntılı program festivalin sitesinde yer alıyor.

  • 10. Uluslararası Halk Dansları Festivali: Manavgat Belediyesi’nin festivalinde farklı ülkelerden ekipler Side’deki Apollon Tapınağı çevresinde kortej yürüyüşü ve dans gösterileri sunuyor; 11 Ekim’de gösteriler 20:00’de sürüyor.

  • Grup Abdal: 10 Ekim Cmt, 20:30 | Antalya Atatürk Kültür Merkezi.

  • Şebnem Ferah: 10 Ekim Cmt, 21:30 | ANFAŞ Antalya Expo Center. Şebnem Ferah, yeni turnesinin Antalya durağında sahnede.

  • Derya Bedavacı: 11 Ekim Paz, 21:00 | Alanya Açıkhava Tiyatrosu. Konserin biletleri tükendi.

Sinema ve Film Gösterimleri (Şehirdeki Tüm Sinemalar)

  • 9 Ekim Haftası Vizyona Yeni Giren Filmler:

  • Soy: Barış Arduç, Farah Zeynep Abdullah ve Özge Özacar’ın rol aldığı yerli korku-dram. Ölüm döşeğindeki dedesinin çağrısıyla İstanbul’daki gizemli bir konağa giden Can, geçmişten gelen bir lanetin ortasında kalıyor. 16+ yaş sınırlı.

  • Medeni Haller: Selçuk Aydemir’in yönettiği, Özge Gürel ve Gökhan Alkan’lı romantik komedi. Aşka mesafeli boşanma avukatı Aylin, yıllardır gizlice sevdiği arkadaşı Engin’in evleneceğini öğrenince dengesini kaybediyor.

  • Ateş: Savaş Satış’ın yönetip rol aldığı, ağabeyinin ölümünün ardındaki karanlık yapıyı ortaya çıkarmaya çalışan bir adamı anlatan 18+ yerli dram.

  • 7 Günahın Laneti: Çağatay Telli ve Hakan Gökçe’li yerli korku-gerilim. Çocukluğu travmalarla geçen Engin’in hayatı, maskeli bir kişinin ortaya çıkmasıyla altüst oluyor. 16+ yaş sınırlı.

  • Diğer Anne (Other Mommy): Rob Savage’ın yönettiği, Jessica Chastain’li korku filminde genç bir kız ve ailesi kendini “başka bir anne” diye tanıtan bir varlıkla karşı karşıya kalıyor. 16+ yaş sınırlı.

  • Çılgın Hafta Sonu (Spa Weekend): Leslie Mann ve Isla Fisher’ın başrolde olduğu, yoğun hayatlar arasında birbirini ihmal ettiğini fark eden dört eski dostun 16+ komedisi.

  • Sonsuz (It Ends): Son bir geceyi birlikte geçirmek isteyen yeni mezun arkadaşların sonu gelmeyen ıssız bir yolda mahsur kaldığı 16+ gerilim-korku.

  • Fall: 600 metrelik terk edilmiş bir kulede mahsur kalan iki arkadaşı anlatan 2022 yapımı gerilim, 16+ yaş sınırıyla yeniden vizyonda.

  • Vizyonu Devam Eden Filmler: Geçen haftanın gişe lideri 18+ “Resident Evil”, Brad Pitt’li “Vahşinin Kalbi”, 18+ “Üç Harfliler: Mühür” ve 16+ “Verity: Gerçeğin Diğer Kıyısı” listenin üst sıralarında. Aksiyon için 13+ “Avengers: Endgame Encore”, 13+ “Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün”, 16+ “İsyan”, Tom Cruise’lu 13+ “Digger” ve 16+ “The Odyssey”; aile seyirliği için ise yerli animasyon “Robu 404” ile 13+ “Unutulmuş Ada” hafta sonu boyunca izlenebilir.

  • Filmekimi notu: İstanbul’da 9-18 Ekim’de süren Filmekimi, 15-18 Ekim’de Ankara’ya, 22-25 Ekim’de ise İzmir’e geliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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