"Gurbetçiler Neden Türkiye'ye Arabayla Geliyor?" Sorusuna, Gurbetçiden Yanıt Geldi!

Sosyal medyada bir kadın, 'Gurbetçiler neden Türkiye'ye arabayla geliyor?' sorusuna açıklık getirdi. Türkiye'den kışlık kurutulmuş gıda ürünleri getirdiğinin söyleyen Gurbetçi, 'İşte bu yüzden arabayla geliyoruz.' dedi.
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Yaz aylarında Almanya'dan Türkiye'ye gelen gurbetçilerin günler süren yolculuğu, Türkiye'deki vatandaşların akıllarına "Neden uçakla gelmiyorlar da arabayla geliyorlar?" sorusunu getirirken, bir gurbetçi bu duruma açıklık getirdi.
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Türkiye'den götürdüğü ürünleri gösteren gurbetçi, "Arabayla gittiği zaman kışlık erzağını getirir. Kurutulmuş patlıcan, biber, salça vs. getiriyoruz." dedi.
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