"Gurbetçiler Neden Türkiye'ye Arabayla Geliyor?" Sorusuna, Gurbetçiden Yanıt Geldi!

Sosyal medyada bir kadın, 'Gurbetçiler neden Türkiye'ye arabayla geliyor?' sorusuna açıklık getirdi. Türkiye'den kışlık kurutulmuş gıda ürünleri getirdiğinin söyleyen Gurbetçi, 'İşte bu yüzden arabayla geliyoruz.' dedi.