Görüş Bildir
Haberler
Video
"Gurbetçiler Neden Türkiye'ye Arabayla Geliyor?" Sorusuna, Gurbetçiden Yanıt Geldi!

"Gurbetçiler Neden Türkiye'ye Arabayla Geliyor?" Sorusuna, Gurbetçiden Yanıt Geldi!

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.09.2024 - 15:30

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medyada bir kadın, 'Gurbetçiler neden Türkiye'ye arabayla geliyor?' sorusuna açıklık getirdi. Türkiye'den kışlık kurutulmuş gıda ürünleri getirdiğinin söyleyen Gurbetçi, 'İşte bu yüzden arabayla geliyoruz.' dedi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yaz aylarında Almanya'dan Türkiye'ye gelen gurbetçilerin günler süren yolculuğu, Türkiye'deki vatandaşların akıllarına "Neden uçakla gelmiyorlar da arabayla geliyorlar?" sorusunu getirirken, bir gurbetçi bu duruma açıklık getirdi.

Yaz aylarında Almanya'dan Türkiye'ye gelen gurbetçilerin günler süren yolculuğu, Türkiye'deki vatandaşların akıllarına "Neden uçakla gelmiyorlar da arabayla geliyorlar?" sorusunu getirirken, bir gurbetçi bu duruma açıklık getirdi.

Türkiye'den götürdüğü ürünleri gösteren gurbetçi, "Arabayla gittiği zaman kışlık erzağını getirir. Kurutulmuş patlıcan, biber, salça vs. getiriyoruz." dedi.

Türkiye'den götürdüğü ürünleri gösteren gurbetçi, "Arabayla gittiği zaman kışlık erzağını getirir. Kurutulmuş patlıcan, biber, salça vs. getiriyoruz." dedi.

İşte o video 🎥 👇

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
5
3
3
2
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın