Ekspertiz Ustası, Meslektaşının Raporuna İsyan Etti: "Buraya Hiç Bakmadın mı, Nasıl Ekspertiz Yapıyorsunuz?"

Bir ekspertiz firmasında çalışan usta, kendisine gelen araca daha önce yapılan ekspertiz raporuna isyan etti. Bagaj kapağında 'sök tak' yazıldığını söyleyen usta bagajın alt kısmını göstererek, 'Buraya hiç bakmadın mı? Arka paneli değişmiş. Hiç bir şey yazmamışsın sen. Nasıl ekspertiz yapıyorsunuz. Araç sahibi çıldırır artık.' dedi.
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Araba fiyatlarının her geçen gün arttığı bir dönemde satış öncesi güvenilir bir bilgiye sahip olmak için başvurulan ekspertiz istasyonlarında da bazen doğru rapor alınamıyor.
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Bu durumun son örneklerinden birisi ise bir araç sahibinin, daha önceden rapor alınmış aracını ekspertize sokmasıyla ortaya çıktı. Arabayı inceleyen ekspertiz ustası, araç sahibine doğru bilgi vermediğini söyleyerek meslektaşına isyan etti.
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