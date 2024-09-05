Ekspertiz Ustası, Meslektaşının Raporuna İsyan Etti: "Buraya Hiç Bakmadın mı, Nasıl Ekspertiz Yapıyorsunuz?"

Bir ekspertiz firmasında çalışan usta, kendisine gelen araca daha önce yapılan ekspertiz raporuna isyan etti. Bagaj kapağında 'sök tak' yazıldığını söyleyen usta bagajın alt kısmını göstererek, 'Buraya hiç bakmadın mı? Arka paneli değişmiş. Hiç bir şey yazmamışsın sen. Nasıl ekspertiz yapıyorsunuz. Araç sahibi çıldırır artık.' dedi.