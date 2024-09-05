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Çankaya Belediyesi'nin Önünde Zabıtaların Kemanını Kırdığını Söyleyen Bir Vatandaş Kendisine Zarar Verdi

Çankaya Belediyesi'nin Önünde Zabıtaların Kemanını Kırdığını Söyleyen Bir Vatandaş Kendisine Zarar Verdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.09.2024 - 13:15

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Ekonomik zorluklar ve mali sıkıntılar, birçok kişi ve aile için temel sorun haline geldi. Geçim sıkıntısı pek çok kişi için çıkışı olmayan bir yola dönüştü.

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Zabıta ekiplerinin, kemanını ve telefonunu kırdığını belirten bir vatandaş Çankaya Belediyesi'nin önünde kendine zarar verdi.

Zabıta ekiplerinin, kemanını ve telefonunu kırdığını belirten bir vatandaş Çankaya Belediyesi'nin önünde kendine zarar verdi.

"Bebelerime nasıl ekmek götüreceğim?" diyen vatandaşın o anları çevredekiler tarafından kaydedildi.

"Bebelerime nasıl ekmek götüreceğim?" diyen vatandaşın o anları çevredekiler tarafından kaydedildi.

İşte o anlar;

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Söyledim gitti

Sokak sanatçısından ne istediniz? Trafikte camları zorla silenlerle, el kadar dilendirilen çocuklarla ilgilensenize... Kenarda keman çalıp bahşiş için kimsey... Devamını Gör

Naci Kir

Kendi vatandaşına reva mı? kemanimi yollamak isterdim.