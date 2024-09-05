After Party'de Kendinden Geçti: Acun Ilıcalı'yla Evlenen Çağla Altunkaya'nın Keyifli Anları Kameralara Yansıdı

Göz kamaştıran bir organizasyonla dünya evine giren Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın after party organizasyonuna katılan Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, organizasyonda kaydettiği görüntüyü paylaştı. Görüntülerde doyasıya eğlenen Altunkaya'nın dans ederek kendinden geçtiği anlar yer aldı.
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4 yıldan uzun süredir devam eden birlikteliklerini görkemli bir düğünle taçlandıran Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya çiftinin sır gibi saklanan after party etkinliğinden görüntü geldi.
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Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın'ın paylaştığı görüntülerde beyaz elbisesiyle dans eden Çağla Altunkaya'nın doyasıya eğlendiği anlar yer aldı.
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