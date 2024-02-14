'Günah' Diyerek Eşinin Aldığı 14 Şubat Sevgililer Günü Hediyesini Kabul Etmeyen Adam

'@miyaser4949' isimli TikTok hesabından 2022 yılında paylaşılan görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu.
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O görüntülerde, bir kadın eşine 14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi verirken görülüyor.
Sevgililer Günü hediyesini kabul etmeyen adam ise nedeni olarak 'Günah' diyor.
İşte o yeniden gündem olan görüntüler: 👇
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araba da gavur malı ona niye biniyorsun o da günah.
Boşanma sebebi, hareketlere bak iğrenç.
sokak hayvanlarına mama alsaydın keşke