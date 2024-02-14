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'Günah' Diyerek Eşinin Aldığı 14 Şubat Sevgililer Günü Hediyesini Kabul Etmeyen Adam

'Günah' Diyerek Eşinin Aldığı 14 Şubat Sevgililer Günü Hediyesini Kabul Etmeyen Adam

Sevgililer günü Tiktok
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 10:28

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'@miyaser4949' isimli TikTok hesabından 2022 yılında paylaşılan görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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O görüntülerde, bir kadın eşine 14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi verirken görülüyor.

O görüntülerde, bir kadın eşine 14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi verirken görülüyor.

Sevgililer Günü hediyesini kabul etmeyen adam ise nedeni olarak 'Günah' diyor.

Sevgililer Günü hediyesini kabul etmeyen adam ise nedeni olarak 'Günah' diyor.

İşte o yeniden gündem olan görüntüler: 👇

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Umut

araba da gavur malı ona niye biniyorsun o da günah.

Ceren

Boşanma sebebi, hareketlere bak iğrenç.

garibann

sokak hayvanlarına mama alsaydın keşke