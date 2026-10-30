Sıtkı Keskin Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Çukurova'nın Yeni Başkanvekili Hakkında Bilinenler

Sıtkı Keskin, Cumhuriyet Halk Partisi üyesi bir siyasetçi ve iş insanı. Adana'da ticaretle uğraşan Keskin'in gayrimenkul ve inşaat sektöründe faaliyet gösterdiği aktarılıyor.

Sıtkı Keskin Kaç Yaşında?

Sıtkı Keskin'in doğum tarihi ve yaşı kamuoyuyla paylaşılmış değil. Açık kaynaklarda bu konuda bir bilgi yer almıyor.

Sıtkı Keskin Nereli?

Sıtkı Keskin aslen Sivaslı. Uzun yıllardır Adana'da yaşıyor, ticari ve siyasi faaliyetlerini de burada sürdürüyor.