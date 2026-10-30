Sıtkı Keskin Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Çukurova'nın Yeni Başkanvekili Hakkında Bilinenler
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Adana'nın Çukurova Belediyesi'nde 30 Ekim 2026'da yapılan başkanvekilliği seçimini CHP'nin adayı Sıtkı Keskin kazandı. Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan oylama dört tur sürdü. Çukurova'nın yeni başkanvekili Sıtkı Keskin hakkında bilinenleri derledik.
Sıtkı Keskin Kimdir?
Sıtkı Keskin'in Siyasi Geçmişi
Çukurova'da Başkanvekilliği Seçimi Nasıl Sonuçlandı?
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