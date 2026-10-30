article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Sıtkı Keskin Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Çukurova'nın Yeni Başkanvekili Hakkında Bilinenler

Sıtkı Keskin Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Çukurova'nın Yeni Başkanvekili Hakkında Bilinenler

Defne İpekzade
Defne İpekzade - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 22:28
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Adana'nın Çukurova Belediyesi'nde 30 Ekim 2026'da yapılan başkanvekilliği seçimini CHP'nin adayı Sıtkı Keskin kazandı. Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan oylama dört tur sürdü. Çukurova'nın yeni başkanvekili Sıtkı Keskin hakkında bilinenleri derledik.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sıtkı Keskin Kimdir?

Sıtkı Keskin Kimdir?

Sıtkı Keskin, Cumhuriyet Halk Partisi üyesi bir siyasetçi ve iş insanı. Adana'da ticaretle uğraşan Keskin'in gayrimenkul ve inşaat sektöründe faaliyet gösterdiği aktarılıyor.

Sıtkı Keskin Kaç Yaşında?

Sıtkı Keskin'in doğum tarihi ve yaşı kamuoyuyla paylaşılmış değil. Açık kaynaklarda bu konuda bir bilgi yer almıyor.

Sıtkı Keskin Nereli?

Sıtkı Keskin aslen Sivaslı. Uzun yıllardır Adana'da yaşıyor, ticari ve siyasi faaliyetlerini de burada sürdürüyor.

Sıtkı Keskin'in Siyasi Geçmişi

Sıtkı Keskin'in Siyasi Geçmişi

Keskin'in yaklaşık 30 yıldır CHP içinde siyaset yaptığı belirtiliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Çukurova Belediye Meclis üyeliğine seçildi.

Sivas Serinyayla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği ve yöneticilik yapan Keskin, Adana'daki Sivaslı hemşehri derneklerinde de görev aldı.

Çukurova'da Başkanvekilliği Seçimi Nasıl Sonuçlandı?

Çukurova'da Başkanvekilliği Seçimi Nasıl Sonuçlandı?

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, belediyedeki ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 19 Ekim'de gözaltına alındı. Kozay'ın da aralarında olduğu 34 şüpheli tutuklandı, İçişleri Bakanlığı da Kozay'ı görevden uzaklaştırdı. Soruşturma sürüyor, verilmiş kesin bir hüküm yok.

Başkanvekili seçimi için toplanan mecliste CHP Sıtkı Keskin'i, Yeni Parti grubu Feramuz Oran'ı aday gösterdi. Cumhur İttifakı aday çıkarmadı. Gizli oylamanın ilk üç turunda salt çoğunluk sağlanamadı. Oran ilk turda 18, ikinci turda 15, üçüncü turda 16 oy aldı. Dördüncü turda Oran 17 oyda kalırken 19 oy alan Keskin başkanvekili seçildi.

Seçimin ardından konuşan Keskin, belediyenin tek başına yönetilemeyeceğini söyleyerek tüm partilerden meclis üyeleriyle birlikte çalışacaklarını vurguladı. Keskin, 'Bizim şiarımız 'Beraber Çukurova'' dedi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Defne İpekzade
Defne İpekzade
Yaşam Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın