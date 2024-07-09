Gözaltına Alınan Neslim Güngen ve Kıvanç Güngen'in Gösteriş İçerikli Videoları Yeniden Gündem Oldu

Fenomenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Neslim Güngen ve Kıvanç Güngen'in geçmiş paylaşımları sosyal medyada yeniden gündem oldu. Bir görüntüde Kıvanç Güngen, Neslim Güngen'in üzerine para saçarken, bir diğer görüntüde ise Neslim Güngen'e Porsche Taycan hediye ettiği görüldü.