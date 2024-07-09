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Gözaltına Alınan Neslim Güngen ve Kıvanç Güngen'in Gösteriş İçerikli Videoları Yeniden Gündem Oldu

Gözaltına Alınan Neslim Güngen ve Kıvanç Güngen'in Gösteriş İçerikli Videoları Yeniden Gündem Oldu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.07.2024 - 17:45

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Fenomenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Neslim Güngen ve Kıvanç Güngen'in geçmiş paylaşımları sosyal medyada yeniden gündem oldu. Bir görüntüde Kıvanç Güngen, Neslim Güngen'in üzerine para saçarken, bir diğer görüntüde ise Neslim Güngen'e Porsche Taycan hediye ettiği görüldü.

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Fenomenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Neslim Güngen ve Kıvanç Güngen'in para saçma görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Videoda Kıvanç'ın 'Bu çeşme aktıkça beni sevecek misin?' diyerek Neslim'in üzerine para attığı anlar yer aldı.

Fenomenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Neslim Güngen ve Kıvanç Güngen'in para saçma görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Videoda Kıvanç'ın 'Bu çeşme aktıkça beni sevecek misin?' diyerek Neslim'in üzerine para attığı anlar yer aldı.

Bir diğer videoda ise Kıvanç Güngen'in Neslim'e doğum günü hediyesi olarak Porsche Taycan aldığı anlar yer aldı.

Bir diğer videoda ise Kıvanç Güngen'in Neslim'e doğum günü hediyesi olarak Porsche Taycan aldığı anlar yer aldı.

İşte ünlü çiftin gözaltına alınması sonrası sosyal medyada gündem olan görüntüler; 📹

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