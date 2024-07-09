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Milli Parkta Balık Tutmak İsteyen Vatandaşa İşletme Zorbalığı! Para Vermedi Diye Suya Taş Attılar

Milli Parkta Balık Tutmak İsteyen Vatandaşa İşletme Zorbalığı! Para Vermedi Diye Suya Taş Attılar

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.07.2024 - 16:56

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Bolu Sülüklügöl Tabiat Parkı'nda balık tutmaya giden bir vatandaş işletme sahibi ve personelinin engellemeleriyle karşılaştı. Gerekli izinleri aldığını ve Jandarma'nın da balık tutmasına engel olmadığını söyleyen vatandaş, 'İşletme sahibi ve elemanı oltaları keserek, suya taş atarak bizleri kovmaya çalışıyorlar. Gerekli mercilere başvurup hakkımı arayacağım' dedi. 

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Bolu Sülüklügöl Tabiat Parkı'na çocuklarıyla birlikte balık tutmaya giden vatandaş, aldığı izinlere rağmen bölgedeki işletme sahibine para vermediği için personel tarafından engellendiğini duyurdu.

Bolu Sülüklügöl Tabiat Parkı'na çocuklarıyla birlikte balık tutmaya giden vatandaş, aldığı izinlere rağmen bölgedeki işletme sahibine para vermediği için personel tarafından engellendiğini duyurdu.

Kaydettiği videoda işletme sahibi ve bir personelin suya taş attığını söyleyen adam, 'Milli Parklar'ın burada balık avını serbest bırakması, Ankara Su Ürünleri'nden gerekli izin alınmasına rağmen işletme sahibi ve personeli suya taş atarak bizi kovmaya çalışıyor. Milli Park beni kaldırmadı, Jandarma beni kaldırmadı. Gerekli mercilere başvurularda bulunacağım.' dedi. 📹

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