Milli Parkta Balık Tutmak İsteyen Vatandaşa İşletme Zorbalığı! Para Vermedi Diye Suya Taş Attılar

Bolu Sülüklügöl Tabiat Parkı'nda balık tutmaya giden bir vatandaş işletme sahibi ve personelinin engellemeleriyle karşılaştı. Gerekli izinleri aldığını ve Jandarma'nın da balık tutmasına engel olmadığını söyleyen vatandaş, 'İşletme sahibi ve elemanı oltaları keserek, suya taş atarak bizleri kovmaya çalışıyorlar. Gerekli mercilere başvurup hakkımı arayacağım' dedi.