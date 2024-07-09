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Cinsiyet Öğrenme Partisine Evlenme Teklifi Alan Kadın Çifte Mutluluk Yaşadı

Cinsiyet Öğrenme Partisine Evlenme Teklifi Alan Kadın Çifte Mutluluk Yaşadı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.07.2024 - 16:19

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Doğacak çocuğu için cinsiyet partisi düzenleyen bir kadın, balonu patlatır patlatmaz eşinin sürpriziyle karşılaştı. Kadının önünde diz çöken erkek evlilik teklifi etti. O anlarda çifte mutluluk yaşayan kadın ne yapacağını bilemedi. 

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Cinsiyet öğrenme partisinde erkek arkadaşından evlilik teklifi alan kadının yaşadığı sevinç sosyal medyada gündem oldu.

Cinsiyet öğrenme partisinde erkek arkadaşından evlilik teklifi alan kadının yaşadığı sevinç sosyal medyada gündem oldu.

Çocuğun cinsiyetini duyurmak için büyük bir heyecanla balonu patlatan kadın, bir anda erkek arkadaşının diz üstüne çökerek evlilik teklifi yapmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Mutluluktan ne yapacağını bilemeyen kadının sevinçten zıpladığı anlar kameralara yansıdı. İşte o görüntüler; 📹

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Cilveli Ahmet Hoca

Bu kutlama olayını çok güzel itelediler bizimkilere. Sanırsın peygamber doğuruyor. Cinsiyeti öğren bi pasta kes bitsin gitsin. Gerek var mı bu kadar harcamay... Devamını Gör

SO_FAR_SO_GOOD

az daha bekleseydin kral, çocuk bi okula falan başlasaydı. bu ne acele🤣