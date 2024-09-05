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Görenler Hayrete Düştü! Motosikletin Çarptığı Kadın Hiç Bir Şey Olmamış Gibi Ayağa Kalkıp Yoluna Devam Etti

Görenler Hayrete Düştü! Motosikletin Çarptığı Kadın Hiç Bir Şey Olmamış Gibi Ayağa Kalkıp Yoluna Devam Etti

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.09.2024 - 17:07

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Hatay'da bir yolda karşıdan karşıya geçerken motosikletin çarptığı kadın, hızla yerden kalkarak olay yerinden uzaklaştı. İlginç olay bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 

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İlginç kaza, Hatay'ın Rerhanlı ilçesinde bir caddede meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı.

İlginç kaza, Hatay'ın Rerhanlı ilçesinde bir caddede meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın hızla kalkarak yoluna devam etti. Motosiklet sürücüsü ve çevredekilerin şaşkın bakışları arasında olay yerinden uzaklaşan kadının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın hızla kalkarak yoluna devam etti. Motosiklet sürücüsü ve çevredekilerin şaşkın bakışları arasında olay yerinden uzaklaşan kadının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

İşte o anlar; 🎥 👇

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