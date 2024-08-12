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Gördüğünüz Tüm Makyaj Videolarını Unutun! Büyükannesinin Cenazesi Öncesi Hazırlık Videosu Çekti

Gördüğünüz Tüm Makyaj Videolarını Unutun! Büyükannesinin Cenazesi Öncesi Hazırlık Videosu Çekti

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.08.2024 - 12:23

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Kendi doğum gününden 1 gün sonra vefat eden büyükannesinin cenazesine hazırlanan genç kadının makyaj videosu sosyal medyada tepki çekti. Makyaj yaparken ağlayamayacağını söyleyen genç kadın, 'Ağlayamam çünkü bu cilt bakımı çok pahalı. Herkes ölür en azından artık fatura ödemeyecek.' diyerek kendini teselli etti. 

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Sosyal medyada etkileşim için yapılan absürt hareketlerin dozu her geçen gün artmaya devam ederken, büyükannesinin ölümü sonrası hazırlık videosunu kayda alan kızın görüntüleri görenleri hayrete düşürdü.

Sosyal medyada etkileşim için yapılan absürt hareketlerin dozu her geçen gün artmaya devam ederken, büyükannesinin ölümü sonrası hazırlık videosunu kayda alan kızın görüntüleri görenleri hayrete düşürdü.

Büyükannesinin, kendisinin doğum gününden 1 gün sonra öldüğünü söyleyen genç kadın videonun başında 'Artık hiç bir zaman doğum günümü kutlayamayacakmış gibi hissediyorum.' dedi. Kaydın ilerleyen kısımlarında kendisini teselli eden genç, 'Şu anda ağlayamam, çünkü bu cilt bakımı çok pahalı. Her şey yolunda, herkes ölür. Hiç değilse artık fatura ödemeyecek.' diyen gencin rahatlığı tepki çekti. İşte o görüntüler; 📹

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