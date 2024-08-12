Gördüğünüz Tüm Makyaj Videolarını Unutun! Büyükannesinin Cenazesi Öncesi Hazırlık Videosu Çekti

Kendi doğum gününden 1 gün sonra vefat eden büyükannesinin cenazesine hazırlanan genç kadının makyaj videosu sosyal medyada tepki çekti. Makyaj yaparken ağlayamayacağını söyleyen genç kadın, 'Ağlayamam çünkü bu cilt bakımı çok pahalı. Herkes ölür en azından artık fatura ödemeyecek.' diyerek kendini teselli etti.